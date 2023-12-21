Латыши конфискуют в срочном порядке Дом Москвы в Риге

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Сейм Латвии поддержал подавляющим большинством голосов конфискацию Дома Москвы в Риге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он также одобрил присвоение этому законопроекту срочного статуса, что позволит принять документ окончательно 11 января, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Сейма Илмарс Латковскис заявил, что в здании Дома Москвы собираются враждебные Латвии силы, которые якобы угрожают безопасности страны и даже отрицают ее право на существование. Доводы оппозиции о том, что мероприятия в Доме Москвы не проводятся с 15 ноября, сейм не убедили.

Депутаты рассмотрели закон в нулевом чтении еще в октябре, а уже в ноябре киноконцертный зал «Марияс 7», который работал в Доме Москвы, сообщил, что прекращает свою деятельность.

Владельцем здания является гуп Москвы «Московский центр международного сотрудничества». Он законсервировал здание на 5 лет. По мнению председателя Русского общества в Латвии Татьяны Фаворской, «нацики раскатали губу на вкусную недвижимость в самом центре Риги, где собираются темные силы».

Сегодня в Дом Москвы нагрянули полицейские.

«В Доме Москвы в Риге «маски-шоу». Телефоны отняты. Никого не впускают», – написал в соцсетях краевед Александр Ржавин.

Корреспондент «Россия сегодня» Алексей Стефанов задается вопросом, каким будет ответ России.

«А что Россия? Когда Латвия только замахнулась на отжатие Дома Москвы, очень многие мои латвийские друзья и хорошие знакомые сразу же заявили: “Значит, теперь нужно отжать у Латвии гостиницу “Талава”, которая находится рядом с посольством Латвии в Москве. И пока считается собственностью Латвии. Якобы существовал некий договор между Россией и Латвией – у вас наш Дом, у нас ваша гостиница. Если это так, будут ли приняты зеркальные меры?», – написал Стефанов в своем тг-канале.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия ответит на захват латвийскими спецслужбами Дома Москвы, но не сказала, как.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — в который уже раз говорится в ее комментарии на сайте ведомства.