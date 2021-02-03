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03.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Происшествия
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Дом сербов в анклаве пометили граффити албанских бандитов


Надпись «UCK (Армия освобождения Косово) – Kosovo» появилась на стене дома сербов Крстовичей в Гораждеваце.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром, когда я пошел на работу, я увидел, что возле дома моего соседа Крстовича много полицейских, – рассказал ресурсу глава Печского административного округа Мило Стеванович.-  В этом доме живет Жарко с женой и тремя детьми, один из его сыновей работает в муниципальной избирательной комиссии в рамках предстоящих выборов в Косово».

По словам Стевановича, это всего лишь еще один эпизод из целой серии подобных.

«Люди расстроены, такое граффити появляется не в первый раз. Ранее подобное граффити было написано у дороги, ведущей в направлении соседней албанской деревни Почешче», – сказал глава округа.

В Гораждеваце, который находится в 7 км от Печи, сейчас проживает около 600 сербов, а до войны их было здесь около 2 тысяч человек.

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