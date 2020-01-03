Дом в три этажа у водопада. Как обустроил жизнь скандальный майданщик

03.01.2020

Бывший майданщик и депутат ВР прошлого созыва Михаил Гаврилюк строит огромный дом в селе Нижний Березов (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщает TK Media, передает корреспондент«ПолитНавигатора».

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В ролике, опубликованном изданием, отмечается, что дом площадью 500 квадратных метров строится у водопада.

Кроме того, указывается, что в августе 2019 года Гаврилюк задекларировал 381 000 гривен заработной платы.

«Из декларации Гаврилюка следует, что у него нет других доходов и денежных сбережений. Супруга экс-парламентария задекларировала 6880 гривен помощи от государства при рождении ребенка. Из декларации можно сделать вывод, что супруга нардепа не работает и не имеет других доходов», – говорится в публикации.

При этом в декларации Гаврилюка отсутствует информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении показанным журналистом участком.

Сам политик подтвердил, что ему принадлежит трехэтажный дом в Карпатах. У себя в фейсбуке он утверждает, что участок принадлежит семье его жены, а материально его обеспечивает супруга.

Кроме того, Гаврилюк пожаловался, что СМИ выставляют его «тупым».

Гаврилюк получил известность во время событий на киевском Майдане, когда он был задержан сотрудниками милиции за нападение на правоохранителей. В итоге он подвергся обыску и был раздет наголо, что вызвало негодование СМИ, симпатизирующих майданщикам. Летом 2014 года он стал депутатом Верховной рады, победив на одномандатном округе под Киевом.

В парламенте Гаврилюк запомнился рядом скандальных заявлений, демонстрирующих его крайне низкий интеллектуальный уровень. Так, он говорил, что высшее образование не нужно для работы в Верховной раде.

Более подробно с эпатажными заявлениями Гаврилюка можно ознакомиться по этой ссылке.