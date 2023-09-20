«Дома – хуже» – тысячи пленных ВСУшников не хотят покидать российские лагеря

Владимир Гладков .  
20.09.2023 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1305
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В России содержится около двадцати тысяч украинских военнопленных, большинство из которых не хотят возвращаться к неонацистам и снова оказываться в окопах.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России содержится около двадцати тысяч украинских военнопленных, большинство из которых не хотят возвращаться...

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«По некоторым оценкам, сегодня в России содержится 18-20 тысяч военнопленных. Те люди, которые ездили по лагерям, говорят, что содержат замечательно – условия хорошие, питание хорошее.

И подавляющее большинство из них не хотят никакого обмена. Потому что, если их обменяют обратно на Украину, они через две-три недели окажутся на передовой. А здесь они живут спокойно, ничем не рискуют. И их родственники говорят: «Сиди, и не рыпайся». Сегодня сидеть в лагере военнопленных намного лучше, чем сидеть в окопе. И многие родственники не хотят обмена», – сказала Шеслер.

Она подчеркнула, что обратно на Украину рвутся только оголтелые нацисты с чередой преступлений в прошлом.

«Кто хочет и идёт на обмен – это представители нацистов, представители разных батальонов. Они, конечно, хотят на обмен, потому что понимают, что если их историю раскрутят, их прошлое настолько кровавое, что они могут за расстрел мирных жителей получить. А там они будут героями. И это большая проблема», – подытожила общественница.

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