Дома престарелых Херсона эвакуированы в Крым

07.11.2022  17:09 (Мск), Херсон
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Херсон


Крымские врачи и студенты медицинских учебных учреждений помогают эвакуировать подопечных домов престарелых из Херсонской области.

В минувшие выходные бригады «сокрой помощи» занимались перевозкой маломобильных граждан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымские врачи и студенты медицинских учебных учреждений помогают эвакуировать подопечных домов престарелых из Херсонской...

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«55 бригад скорой медицинской помощи помогли в эвакуации маломобильных граждан, проживающих в гериатрических пансионатах, – сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский. – 51 бригада «скорой помощи» была выделена Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи и 4 бригады – Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя. Всего совместными усилиями из Каховского и Голопристанского гериатрических пансионатов было эвакуировано 400 человек, которых доставили на ж/д вокзал Джанкоя и отправили в Воронежскую и Ростовскую области».

Сегодня утром поезд с эвакуированными пациентами и медицинским персоналом  прибыл в Воронеж. Для их размещения подготовлены 12 пунктов в Аннинском, Грибановском, Павловском и Новохоперском районах.

С правого берега Херсона сегодня ушел последний теплоход, эвакуирующий местных жителей. Администрация Херсонской области ввела запрет на движение гражданских судов через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.

С правого на левый берег переправа продолжается через «Речпорт», включая баржи для провоза личного автотранспорта.

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