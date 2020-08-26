Дома престарелых вместо школ: Европейская Латвия превращается в страну-призрак

26.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Население Латвии стремительно сокращается и стареет – совсем скоро некому будет поддерживать функционирование латвийской государственности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Отмечается, что за семь месяцев 2020 года в Латвии зарегистрирован 10 471 новорожденный, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года, при этом умерли 16 288 человек.

Всего же за годы независимости Латвия потеряла треть жителей — из 2,7 миллионов осталось 1,9.

«Страна входит в десятку стран мира по темпам убыли, занимает по этому показателю второе место в Евросоюзе. Интересно, что до обретения независимости численность неуклонно росла. Естественный прирост наблюдался даже в первые годы после Второй мировой войны. Рекордным он стал в 1961 году, антирекордным — в 1994 году. На советский период приходится и брачный пик. Больше всего свадеб сыграли в 1978 году, меньше всего — в 1992 году», – указывает издание.

Также в стране увеличивается средний возраст населения.

«Характерный признак современной Латвии — переоборудование учебных заведений в дома престарелых. Например, в 2016 году переоборудовали школу в поселке Дзерве — к тому моменту в младших классах учебного заведения оставалось пять детей. В Яунгулбенской волости перепрофилировали не только школу, но и профессиональное училище. Если детей здесь не хватало, то пожилые люди стоят в очереди, некоторых отправляют в соседние самоуправления», – пишет газета.

Демографы прогнозируют, что к концу века в Латвии останется 0,5–1 миллион жителей.

«Страна вымирает без войн и катастроф. Так быстро не растворялось ни одно государство мира. Целые региональные центры превращаются в пустые города-призраки. Фактически в Латвии останутся только старые люди, жизнь которых будет, к сожалению, жалкой», – приводятся слова латвийского журналиста Яниса Шкупелиса.

В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич говорит изданию, что меры по стимулированию рождаемости в Латвии не дают результата.

«Через 2–3 поколения встанет вопрос о том, что некому поддерживать латвийскую государственность. Будет банально не хватать людей для функционирования госорганов», – убежден Межевич.