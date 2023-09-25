Дома русских крымчан заселят семьи украинских «хероев» – Гордон

В «украинском» Крыму всех переехавших русских и местных, поддержавших воссоединение полуострова с Россией, ждёт тюрьма или смерть.

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист и экстремист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские, которые оказались на территории украинского Крыма незаконно, то есть в обход украинской границы и таможни, вам надо быстрее уезжать. Украинские коллаборанты, которые все эти годы сотрудничали с незаконной русской властью, вам надо быстрее собираться и уезжать. Умные уже уехали, дураки ещё чего-то ждут, у моря погоды, что называется. Погоды не будет, ждать не надо. Ну, если вы хотите попасть в украинские тюрьмы, пожалуйста, оставайтесь, это ваша проблема», – трепался он.

«Выбор один: или погибнуть, или загреметь в украинскую тюрьму, каждый пусть выбирает себе. И уже не смотрите – собственность у вас там есть, вы этой собственностью не воспользуетесь. Туда поселят наших украинских героев, им раздадут украинскую землю, крымскую, это будет правильно, семьям погибших раздадут крымскую землю, будет мощное заселение за счёт наших героев, их семей, и, конечно, крымские татары, которые являются коренными жителями Крыма, получат все блага и все условия. А русские сволочи, которые туда незаконно попали, дорога вам или назад в Рашу вашу, или в пекло», – вещал Гордон.