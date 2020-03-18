Домайданились: ликвидированную «коррупционную» санэпидемслужбу уже невозможно восстановить – эксперт

18.03.2020, Киев, Игорь Петров

Санэпидемслужбу на Украине начали ликвидировать в 2014 году – и с 2017 года она в стране полностью отсутствует. Кроме того, в прошлом году было отменено положение, на основании которого ее можно было бы создать заново.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть закон о санитарном благополучии населения, который очень четко расписывает – кто за что отвечает, кто что должен делать. Одна небольшая незадача: согласно этому закону сделать вообще ничего невозможно сейчас, потому что санэпидемслужба, которая является ключевым агентом в работе данного закона, у нас с 2017 года отсутствует.

Под шумок разговоров о том, что «ой, это базар и коррупция, давайте ее уберем» вместе с водой был выплеснут и ребенок. Сейчас врачей эпидемиологов в Украине пара сотен на всю страну. Мало того – их статус… Напомню, что ликвидироваться сама санэпидемслужба начала в 2014 году, в 2017 постановлением Кабмина она была полностью расформирована.

Положение о самой службе принято указом президента Януковича в 2011 году, 20 июня прошлого года было признано недействительным указом президента Зеленского в череде очень большого количества указов Януковича, которые признавались уже отмененными.

Итак, у нас нет службы, у нас нет положения, на основании которого ее можно построить, но есть закон который предполагает, что органы местного самоуправления и органы исполнительной власти должны разрабатывать планы мероприятий, в том числе карантинных, по представлению санитарных врачей. Кто это будет делать?

У нас (вместо санэпидемслужбы) появился непонятно кто, которого, скорее всего, посадят за самовольное присвоение властных полномочий. Потому что для того, чтобы появилась служба, должен быть определенный порядок. У нас Кабинет министров, и исключительно Кабинет министров, может создавать органы центральной исполнительной власти.

Значит для начала постановлением Кабинета министров должна быть восстановлена государственная санэпидемслужба или создана заново. А у нас ее нет.

Нет службы, нет решения Кабинета министров, нет утвержденного положения о службе. Кто такой? Президент своим указом может создавать исключительно консультационные органы, он не может создавать органы исполнительной власти, это прерогатива Кабмина. Поэтому даже здесь не сделаны очень простые шаги для того, чтобы по крайней мере, привести к действующему законодательству текущую ситуацию и не придумывать чего-то нового», – резюмировал эксперт.