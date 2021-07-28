Домашнее задание для Зеленского. Американский след в зачистке руководства украинской оборонки

Новости Украины

Верхушку украинских силовых органов продолжает трясти. После скоропостижной отставки главы МВД Арсена Авакова Зеленский начал перетряхивать кадры в других силовых структурах.

Так, несколько дней назад был уволен начальник Управления внутренней безопасности Андрей Наумов. Тот самый, который стал жертвой сорванного заказного убийства. Наумова «заказали» его же коллеги по СБУ, заплатив киллеру 50 тысяч долларов. Для полноты картины: киллером должен был стать еще один «рыцарь плаща и кинжала» – коллега предполагаемой жертвы – полковник СБУ Юрий Расюк.

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План сорвался, Расюк пошел на сделку со следствием и получил три года испытательного срока. Заказчик же преступления – бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный сбежал из Украины, окопавшись в ЕС, откуда периодически шантажирует Зеленского и Баканова угрозами вывалить на всеобщее обозрение грязное белье «избушки». В отместку на Украине его объявили в розыск. Такие вот высокие отношения.

Также в эти дни в Киеве пошли слухи об отставке первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого. Ряд СМИ даже опубликовали соответствующий указ. Однако затем на Банковой дезавуировали эти сообщения: мол, ничего подобного не планировали и вообще – «не верьте всезнайкам-инсайдерам».

В чем контекст разговоров о возможной отставке Баранецкого? Это тот самый кадр, который пришел в СБУ вместе с президентским другом Бакановым в июне 2019 года. Именно он, на пару с представителем Главного управления разведки Бурбой доложил Зеленскому о финальной стадии планировавшейся Киевом операции по задержанию бойцов российской ЧВК, выступив против ее отмены

Как известно, киевский суд даже обязал Госбюро расследований возбудить против Зеленского дело о возможной госизмене – именно в связи с этой скандальной о киевским меркам историей, реальность которой власти Украины долгое время просто отрицали. Тем не менее, раз новость об отставке Баранецкого так целенаправленно разгоняли по СМИ, значит, у этого кейса есть свои интересанты внутри власти. Так что не исключено, что это еще не конец истории.

В отличие от так и не состоявшейся отставки Баранецкого, увольнение главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка – состоявшийся факт. На посту главы СВР Кондратюка сменил Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Национальный институт стратегических исследований.

Смысл и внутренняя логика этой кадровой рокировки пока что не совсем ясны. Смена главы СВР может быть как следствием внутренней грызни аппаратно-спецслужбистских кланов в самой Украине, так и выполнением пожеланий заокеанских кураторов.

Оба – и Литвиненко и Кондратюк – проверенные кадры времен Порошенко. Первый при Кондитере руководил управлением по вопросам государственно безопасности, а также экспертной комиссией и департаментом госбезопасности СНБО, затем был заместителем начальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, советником директора Института проблем национальной безопасности СНБО и генерального директора ГК «Укроборонпром».

Что же до Кондратюка, то этот деятель вообще входил в ближний круг «сывочолого гетьмана», в ранге замглавы администрации президента, а потом на разных должностях в СБУ и Минобороны Украины. Вполне вероятно, что Порошенко его подсунули «американские партнеры» – еще при Кучме (с 1999 по 2002 год) он был военным атташе при посольстве Украины в США. Там же, наверняка, был завербован американцами.

Наконец, буквально вчера в киевском политическом небе прогремел настоящий гром. Своей должности лишился глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Тот самый «иловайский» генерал, который в 2014 году командовал «прорывом» националистических батальонов из окружения на Донбассе, в результате чего украинцы понесли космические потери, виновника которых ищут по сей день.

В Киеве говорят, что Хомчака хотели убрать с должности ещё в ноябре прошлого года, но тогда за него вписался Аваков. Теперь же тянуть мазу за начальника Генштаба некому, так что чистка потенциально нелояльных главе президентской канцелярии Ермаку кадров пошла споро.

Указ об увольнении Хомчака сопровождался разноречивыми комментариями с Банковой. Из слов нового пресс-секретаря Зеленского Никифорова можно было понять, что уход главкома ВСУ был обусловлен его давним тлеющим конфликтом с главой Минобороны Андреем Тараном. Идеолог Банковой Михаил Подоляк акцентировал внимание на систематическом невыполнении Хомчаком поставленных ему задач. Цитата:

«Очевидно, что поставленные президентом задачи не исполнялись так эффективно, как Владимир Зеленский на это рассчитывает. Все, что касается сферы обороны и сектора безопасности, должно обеспечиваться на сто процентов — это приоритет президента. Теперь после комплексных кадровых перемен ожидаем более активной работы и в армии, и в Министерстве обороны, и в структурах сектора безопасности».

Напомним, месяц назад давний конфликт Тарана и Хомчака по теме финансирования армии уже становился предметом обсуждения и на Банковой и в СМИ. Дошло до того, что оба чиновника не пожимали друг другу руки и обходили стороной офисы друг друга. Сам Зеленский в интервью «Плюсам» от 24 июня, утверждал, что Хомчак и Таран «работают над исправлением ошибок». Тем не менее, по прошествии месяца, главком ВСУ был выставлен за дверь.

Что же такого чрезвычайного случилось за этот месяц? Ничего, кроме… визита американского смотрящего за Украиной Кента, проведшего серьезную ревизию в силовых структурах Незалежной. Напомню, именно после разговора с Кентом ранее несменяемого Авакова вдруг посетила мысль оставить насиженное место, что он и сделал буквально на следующее утро после селфи с американцем. Так что не исключено, что увольнение Хомчака входило в оставленное «стратегическими кентами» Украины домашнее задание для Зеленского. Своего рода предварительное условие для того, чтобы его визит в США все-таки состоялся.

Косвенно это допущение подтверждает и недвусмысленный сигнал в адрес министра обороны Тарана, которого, по словам Подоляка, «пока что увольнять не планируют», хотя ранее тот же Зеленский заявлял, что смена главы Минобороны «допускается». Мол, незаменимых нет, нужно активизировать реформы в оборонном секторе и вообще – не стоит рассматривать отставки чиновников такого ранга, как нечто чрезвычайное.

Отставки Тарана уже давно добивается партия «Голос», а недавно к этим требованиям подключилась и «Евросолидарность» Порошенко, использовав как повод шумный скандал с репетицией парада на день независимости, когда женщин-военнослужащих заставляли маршировать на каблуках.

Скандал вышел громким и красочным – с осадой парламентской трибуны, но представляется, что настоящая причина нелюбви порошенковцев главе оборонного ведомства лежит в иной плоскости. Это своего рода месть покровителю Тарана Ермаку за уголовное преследование одного из верных порошенковских генералов Павловского, которого сейчас судят за разворовывание армейских бюджетов через поставки в ВСУ некачественной амуниции.

Наемная массовка экс-президента несколько раз пикетировала Банковую протестуя против «репрессий», а соратники Порошенко типа его экс-советника по оборонке Юрия Бирюкова строчат в фейсбуке гневные посты против нынешней власти, преследующей «героя обороны Мариуполя». И все же, причина нависшей над Тараном угрозы увольнения – не в этом.

Почему Таран? Ответ на этот вопрос следует искать в тихом аппаратном противодействии министра «реформе» Укроборонпрома по заветам американцев – через разукрупнение и фактический демонтаж концерна, что многими украинскими экспертами рассматривается, как убийство отечественной оборонки. Так что сигнал послали обоим. Тарану – чтобы был сговорчивее и понятливее. А Зеленскому – что если тот хочет прилететь в Вашингтон, у него не должна дрожать рука при подписании указов об отставке чиновников, переставших удовлетворять «партнеров».

Так что с этой перспективы такая необычайная плотность кадровых перестановок в украинских военных и разведывательных структурах не должна удивлять. А дамоклов меч над готовой министра обороны висеть остался. Что подтвердил и анонимный инсайдер ориентированного на западные круги киевского издания «Лига» в руководстве президентской партии «Слуга народа». Верхушка «слуг» даже не скрывает унизительной для «субъектной Украины» причинно-следственной цепочки.

Цитата: «Этот вопрос обсуждается. По Тарану может быть решение после визита президента в США».

Напомню, если в Вашингтоне будут удовлетворены выполнением Зеленским оставленного ему домашнего задания, так нужный обитателям Банковой визит состоится сразу после пафосного празднования дня независимости – 30 августа. И именно за океаном окончательно решится, кому дальше рулить оборонной сферой одной большой и гордой восточноевропейской страны, твердо и бесповоротно взявшей курс «прочь от Москвы!»