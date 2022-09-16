Доменялись: Освобождённая нацистка Тайра помогает создателям плана по расчленению РФ

Новости Украины

Арестованная в Мариуполе и неожиданно выпущенная на свободу по обмену украинская нацистка Юлия «Тайра» Паевская выступила с обвинениями в военных преступлениях в адрес России перед Хельсинской комиссией США (орган американского правительства, минувшим летом презентовавший план по «деколонизации» – расчленению РФ).

«Наша легендарная Тайра дала показания перед Helsinki Commission. Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и трехмесячного пребывании в нечеловеческих условиях в плену оккупантов, ничем не ограниченную жестокость российских захватчиков-террористов»,- сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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По ее словам, выступление Тайры стало стимулом для «американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир».

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что инициаторы освобождения нацистки Тайры должны понести наказание.

«Тайра рассказывала впечатлительным американцам об ужасах Мариуполя и плена: мертвые люди и бродячие собаки с человеческими конечностями в зубах. И про ужасы плена рассказала: мертвый ребенок на руках у матери, маленький мальчик с пулевыми ранениями, умирающий на руках у самой Тайры, заключенные в своих камерах, которые неделями кричали и умирали от пыток без какой-либо медицинской помощи, беременные женщины-заключенные…. И, читая это, невольно вспоминаешь скандал с освобождением Тайры из плена. Было много вопросов по её освобождению. Тогда, в июне, эти вопросы заговорили, и в конце так странно получилось, что никто и не виноват:

Как освободилась? – Непонятно. Кто занимался её обменом? – Никто не занимался. На кого обменяли Тайру? – Да так просто Тайра удивительным образом самоосвободилась. Я имею в виду комментарии официальных лиц. По комментариям неофициальных все в этой истории предельно понятно.

Нашей стране нанесён урон. Причём полоскают недруги имя России, а, значит, пятно на всех нас. Кто-то неизвестный решил свой личный вопрос, а страдает вся страна.

При этом не важно, что все понимают, что Тайра несёт чушь. Мы к своим пленным допускаем Красный Крест, в отличие от Украины, которая к нашим пленным у себя никого не пускает, и если бы что-то было не так, зарубежные наблюдатели уже бы кричали на весь свет. Давайте не обсуждать действия Украины, Запада, Тайры. С ними все понятно. Жулики, вруны, преступники без стыда и совести, но отнюдь не идиоты. Подумайте, почему именно Тайру потянули в США. Информационной борьбой против нашей страны занимаются не дураки. Обмен Тайры — это один из первых скандалов, связанных с СВО. В своё время этот скандал серьезно ударил по рейтингу Российской власти. Привлечь именно Тайру в Хельсинскую комиссию Конгресса США— это ещё раз поднять вопрос в российском обществе об ответственности тех, кто совершил этот обмен, и обратить внимание, что за него никого не наказали, и тем самым снова ударить по Российской власти. До тех пор, пока виновные покрываются — наша власть под ударом.

Надо сказать, что выйти из этой ситуации очень просто. Надо назвать виновных и наказать их. Причём поскольку этот вопрос вышел в публичную сферу, то назвать и наказать надо публично. Отсутствие наказания за ошибки, проступки и преступления порождает безответственность. А покрытие виновных руководством рождает разочарование в нём и недоверие», – резюмировал Царев.

С ним согласен и обозреватель Сергей Колясников.

«Кстати, кто-нибудь в курсе, появились, наконец, вменяемые объяснения, как участница нацистского полка «Азов», женщина-зверь согласно сюжета НТВ, задержанная в Мариуполе в машине с детьми, родители которых были убиты – оказалась на свободе? Эту тему всеми силами деликатно обходят и замалчивают, но в итоге она раз за разом всё сильнее бьет по затылку хитрых информационных стратегов. Теперь вот прямо из Конгресса США».