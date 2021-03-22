«Доминирование ЧФ РФ в Чёрном море – безусловное» – военные эксперты

22.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Наращивание военной активности НАТО в Черном море, которое произошло в последние дни, превращает его в потенциально опасный регион, но не угрожает России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили военные эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, накануне в акваторию Черного моря зашел второй военный корабль ВМС США – эсминец «Томас Хаднер», который может нести до 96-ти крылатых ракет «Томагавк». Он присоединился к уже находящемуся в регионе ракетному крейсеру «Монтерей», на вооружении которого до 122-х крылатых ракет. Кроме того, 12 и 17 марта в акватории появились фрегаты ВМС Испании «Кристобаль Колон» и «Мендес Нуньес». Оба они вооружены противокорабельными ракетами «Гарпун».

«Все это является практической реализацией тех планов, которые озвучивались и Столтенбергом, и военными руководителями структур Альянса. Американцы, прежде всего, являются идеологами расширения здесь зоны своей деятельности, повышения военно-морской активности. Эта политика осуществляется практически с развала Советского Союза, но конкретно с 96-го года.

В этом году исполняется 25 лет, как американцы объявили Черное море зоной своих жизненно важных интересов, и в том, что они делают, они исходят из этого концептуального посыла… Конечно, это огорчает, потому что Черное море из зоны мира, потому что по сути, до 91-го года и при существовании Варшавского договора, до этого Черное море представляло из себя самый безопасный регион, если мы говорим о водах, которые омывают европейский континент. За прошедшее время ситуация поменялась и все усугубляется тем, что американцы и их партнеры не только демонстрируют здесь флаг – сейчас они отрабатывают комплекс задач, который позволяет им действовать в нашем регионе, используя все свои средства вооружения.

Доказательством тому является повышение и воздушной активности в Черном море, и беспрецедентные случаи появления здесь стратегических бомбардировщиков B-52», – считает военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев.

Украинский политолог Александр Охрименко посчитал заход американских кораблей в Черное море хорошим знаком. По его мнению, теперь российские военные будут «заперты» в бухтах Севастополя: «Я же его (очевидно, президента РФ Владимира Путина, – авт.) предупреждал, не нужно было Крым оккупировать, и не было бы сейчас под боком американских ракет. Но он послушал двух ребят, которые плохо знают историю, а еще хуже знают, что такое военно-морские силы США и как результат, теперь российский Черноморский флот оказался в ловушке. Типа в Севастополе, но без разрешения из Вашингтона он теперь пикнуть боится. Вот в чем ошибка старого царя. До оккупации Крыма в Черном море был главным российский флот, а теперь там главный американский», – бредит Охрименко в своем блоге.

Между тем, Горбачев считает, что серьезной угрозы для Черноморского флота России заход кораблей НАТО не предоставляет. Это и призваны показать учения сил и средств Южного военного округа, которые проходят в эти дни в Крыму с участием двух тысяч военных и порядка 500 единиц техники:

«Мы можем противопоставить бдительность, свою активность и демонстрацию своих возможностей, что происходит сейчас. Это выход кораблей в Черное море, использование других сил, в том числе мероприятия, которые сейчас проходят в Южном военном округе, помимо решения задач отработки учебно-боевых целей, преследуют в том числе и демонстрацию с тем, чтобы никто не обольщался, что они тут запрут Черноморский флот или нанесут ему ущерб – чтобы не обольщались, а наглядно убеждались в том, что нам есть, чем ответить и есть, кому отвечать…

Тот, кто приходит к нам в Черное море и пытается что-то осуществить с точки зрения боевого варианта, тот здесь и останется. Об этом свидетельствует история разного рода войн и конфликтов, которые здесь происходили, поэтому иллюзий тут испытывать не нужно. Современные типы вооружений позволяют полностью контролировать не только обстановку в Черном море с радиотехнической точки зрения, но и с точки зрения средств поражения. Поэтому при попытке нанести какой-то ущерб нашей стороне, если у каких-то сил такое намерение возникнет, то ответ будет стремительным, сокрушительным и не оставляющим никаких возможностей для того, чтобы пройти Босфор в обратном направлении».

С ним согласился член Экспертного совета организации «Офицеры России», капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

«Сейчас наши проводят учения с целью того, чтобы отследить ситуацию в Черном море. Эти корабли взяты на сопровождение силами и средствами Черноморского флота – как надводными кораблями, так и подводными. Приведены в какой-то степени и системы береговых ракетных войск. Ситуация сложная и непростая. Конечно, на мой взгляд, сейчас такая интенсивность будет у черноморцев, они будут решать свои задачи с учетом скопления сил в Черном море.

Конечно, это создает дополнительную напряженность и я думаю, что Черноморский флот нуждается в экстренном усилении кораблями дальней морской и океанской зоны. Может быть, временно мог бы укрепить его потенциал один из фрегатов типа «Адмирал Горшков», который сейчас на Северном флоте.

Но с тем, что американский флот доминирует в Черном море, невозможно соглашаться. Как и раньше, а корабли НАТО заходили и тогда, конечно, Черноморский флот Российской Федерации доминирует абсолютно. Его возможности позволяют контролировать ситуацию, он находится здесь на постоянной основе.

Даже эскадра НАТО во главе с Америкой, где могут быть и греческие тральщики, и турецкие корабли, и военно-морские силы Румынии и Болгарии, и, соответственно, «самый могучий» флот Украины, они не способны помешать доминировать Черноморскому флоту в своем родном море», – заключил Дандыкин.