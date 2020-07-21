Домохозяйка, противостоящая Лукашенко, пригрозила «защищать свои голоса»

21.07.2020, Москва, Елена Острякова

Домохозяйка Светлана Тихановская, ставшая объединившим белорусскую оппозицию кандидатом в президенты, выступила сегодня по телевидению.

Таким образом, она использовала предусмотренную законом возможность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кандидат заявила, что предстоящие выборы не будут «свободными и честными», и несколько раз призвала своих избирателей «защищать свой голос», но не уточнила как.

«Что я призываю вас сделать сейчас. Стать независимыми наблюдателями. Прийти на выборы 9 августа. Никакого досрочного голосования. Наконец – защищать свой голос. Власть должна понять, что нас абсолютное большинство и что мы никогда не останемся в стороне», – сказала Тихановская.

Она дала понять, что не сомневается в своей победе.

«Необходимо собрать рекордное количество наблюдателей. Самое большое во всей истории независимой Белоруссии – и зафиксировать реальный результат голосования. Чем больше явка, тем очевидней будет фальсификация. После того, как мы получим очевидные для страны реальные результаты выборов, выбор народа должны будут уважать все, иначе нам придется защищать наши голоса», – сказала Тихановская.

Она пообещала, что через полгода после ее избрания будут проведены новые президентские выборы, в которых смогут принять участие все кандидаты, которые сейчас находятся в СИЗО.

Напомним, Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на выборы вместо мужа, который находится в СИЗО. Она единственная из альтернативных кандидатов, кого зарегистрировала ЦИК, сочтя слабой фигурой. Однако Тихановскую сейчас поддерживают штабы незарегистрированных бывших топ-менеджеров Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний находится в СИЗО.