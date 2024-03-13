Домолились за «Азов»: СБУ прихлопнула крупнейшее церковное СМИ Украины

12 марта в Киеве кровопийцы СБУ провели обыски у сотрудников «Союза православных журналистов». Это церковное СМИ, с одной стороны, регулярно информировало о гонениях властей на УПЦ, захватах храмов раскольниками. Однако делало это, не оспаривая верность кучмовской заповеди «Украина – не Россия». Вот, как, например, авторы через губу поучали священноначалие Русской Церкви за поддержку СВО: «Мы понимаем, что клир и верующие РПЦ уверены, что российские солдаты воюют в Украине «за Отечество», «против нацизма» и вообще – за все хорошее против всего плохого… Но как массовые смерти с обеих сторон, огромные разрушения и горе могут быть чем-то хорошим, а, тем более, получать одобрение и поддержку Церкви?».

При этом авторы «Союза православных журналистов», конечно, подобной критики не высказывали в адрес митрополита Киевского Онуфрия, еще задолго до СВО участвовавшего в «Днях примирения» с кровавыми недобитками из ОУН-УПА. Не звучало и осуждения направляемой некоторыми епархиями УПЦ помощи карателям из АТО, действовавшим против сограждан и прихожан на Донбассе. Но заигрывание с бандеровцами и сидение на двух стульях все равно не спасло коллектив СПЖ.

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После обысков СБУ заявила о раскрытии организации, которая якобы проводила «информационные диверсии с прокремлевскими нарративами для разжигания религиозной ненависти на Украине». По версии ведомства, Союз являлся «масштабной агентурной сетью ФСБ, пытавшейся дестабилизировать ситуацию под прикрытием Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)».

Фигурантам инкриминируются «госизмена, совершенная в условиях военного положения, коллаборационизм, оправдание действий РФ и разжигание межрелигиозной ненависти». Всего в деле фигурируют пятнадцать человек. У них изъяли компьютеры и телефоны. Четверо задержаны, в том числе «один из настоятелей киевского храма УПЦ». Им грозят пожизненные сроки. Еще против десяти возбуждены уголовные дела.

СПЖ, несмотря на любовь посиживать на двух стульях, являлся самым крупным церковным СМИ Украины. Но далеко не у всех православных верующих отношение к данному ресурсу однозначное. Об этом мы и поговорим с нашими давними респондентами, русскими православными киевлянами Олегом и Николаем.

Сначала дадим слово Олегу, который прежде был прихожанином Киево-Печерской лавры, а после ее закрытия стал ходить в один из храмов, где поминают Святейшего патриарха Кирилла.

«Я очень сочувствую журналистам из СПЖ, Первого Казаческого и правозащитникам,- говорит Олег. – Они за эти годы сделали много полезного для Церкви. Освещали крестные ходы, публиковали статьи в ее защиту, выступали в судах и международных инстанциях. Но после начала СВО их деятельность лично для меня разделилась на два направления. Первое – это прежнее, то, что я сказал. Противостояние гонениям, защита храмов, святынь и православных людей. А второе – критика патриарха Кирилла и РПЦ за позицию по СВО. С ней я никак согласиться не могу. Нередко у меня материалы на эту тему вызывали большое раздражение, возмущение. Хотя, в принципе, они отражают позицию той части священноначалия и священнослужителей, которые провели в 2022 году в Феофании фактически раскольнический собор, отказались от поминовения Святейшего и связей с Матерью-Церковью, с РПЦ. Союз православных журналистов являлся рупором этого священноначалия, поэтому в нем и главенствовала сия точка зрения. Фигурально говоря, он вместе с этим епископатом молился о сатанинских властях и воинстве, в том числе «Азове» и прочих головорезах. Вот и домолился… В огне брода нет! Мои знакомые, православные прихожане, и русские, и украинцы, которые стараются ходить в те храмы, где поминают патриарха – а таковые есть даже в Киеве! – тоже часто высказывали недовольство и возмущение подобной позицией СПЖ. Поскольку он постоянно использовал термины «российская агрессия» и тому подобные, восхвалял вояк из ВСУ и так далее. Доверие у нас к нему очень сильно было подорвано, и даже правильную его аналитику уже как-то читать не хотелось. Читали только новости… Тем не менее, желаю им всех благ и скорейшего освобождения».

С Олегом вступает в дискуссию другой прихожанин Киево-Печерской Лавры, Николай:

«Вы, наверное, помните, что я стараюсь избегать критики священноначалия. К Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, как и другим архиереям, отношусь до сих пор с большим уважением. Тем более, что с таким же уважением к нему относится и сам патриарх Кирилл, и РПЦ. Московский патриархат регулярно выступает против нарушения прав верующих на Украине, в защиту УПЦ. Сохранено евхаристическое общение, действуют все таинства – это самое главное… Что же касается причин, почему и наш епископат, и его информресурсы, СПЖ и сайты епархий, ведут себя подобным образом, то причины здесь, на мой взгляд, просты. Представьте, если бы они полностью однозначно заняли позицию России и РПЦ. Да их просто всех, не дай Бог, власть поуничтожала бы сразу! В лучшем случае посадила. И запретила бы УПЦ гораздо быстрее, чем делает сейчас. А ведь это Церковь миллионов людей! И еще вам скажу: если бы цели и задачи СВО были решены в самом начале так, как объявлялось, если бы не было всех этих договорняков, «зерновых коридоров», непонятной закулисы с бравым шапкозакидательством, а потом с резким отступлением и такой кровавой затяжкой в войне, то не было бы и такой ситуации с Церковью! Так что не судите и не судимы будете…».

Олег противоречит:

«Не могу согласиться. Есть какие-то границы, которые переходить нельзя. К примеру, зачем, простите на таком слове, постоянно облизывать власти? Всю эту бесовскую камарилью? Утверждать, что «мы их все равно любим», несмотря ни на что? А ведь это происходит постоянно, и от этого бесы все более и более наглеют и чувствуют свою безнаказанность. Вот и сейчас наехали на СПЖ, сделали новый беззаконный шаг в преддверии принятия антицерковного закона, чтобы уже никакое СМИ не посмело его критиковать. А некоторые архиереи их и подконтрольные им медиа все сюсюкаются и сюсюкаются с ними… И все хвалят и хвалят «воинство», убившее тысячи мирных людей, героями их изображают. Деньги для них собирают, гумпомощь. А кто из этого воинства за свою Церковь вступился? Единицы… Не годится так! Еще раз повторю: в огне брода нет!».