06.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Доморощенные мздоимцы – ангелы в сравнении с монстрами-соросятами – украинский эксперт




Старые украинские коррупционеры, работающие в интересах местных олигархов, менее опасны, чем разрушающую страну и высасывающие из нее ресурсы ставленники американского спекулянта Джорджа Сороса.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал», заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сложный вопрос, кто лучше. Это выбор между Хищником и Чужим. Но Хищник, вроде как, свой хищник, а Чужой, он всегда чужой, даже если выглядит милым мудаком, как Милованов (экс-министр экономики Украины).

На самом деле, он опаснее намного любого олигарха. Потому что то правительство «соросячье», которое было – это были люди, которые согласились за высокие премии и зарплаты, плюс реально какие-то доплаты, но фактически за зарплату давать другим воровать, своим западным партнерам. Фактически разносить страну.

Те, кто были раньше, и те, кто пришли им на смену – это люди, которые участвовали в коррупционных схемах. Но они при небольшой официальной зарплате получали доплату за участие в олигархических схемах.

Но, все-таки, при всем ужасе выбора, эти люди, вторые – меньшее зло, потому что владельцы коррупционных схем внутриукраинских заинтересованы в том, чтобы эти системы продолжали работать. А условные западные партнеры нашего правительства были заинтересованы в высасывании из Украины максимального количества ресурсов», – заявил Джангиров.

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