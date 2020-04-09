Дональд Трамп – император галактики: Зачем США предъявили претензии на Луну

09.04.2020, Москва, Александр Ростовцев

Победоносное шествие короновирусной инфекции по Соединённым Штатам не смогло затмить такое важное мероприятие, как надвигающиеся президентские выборы 2020 года. В ходе предвыборной гонки кандидаты не жалеют сил, обещая избирателям кренделя небесные после их избрания, или выдвигают инициативы, одна другой чудесатее.

Так, например, главный (и, скорее всего, теперь уже единственный) конкурент Трампа, Джо Байден, лидер демократов, бывший вице-президент у Обамы, демонстрирует сердечную заботу об электорате, предлагая «голосовать по почте».

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Действующий президент Дональд Трамп, слегка переведя дух от санитарных забот, связанных с направлением в Нью-Йорк армейских частей и оставшихся авианосцев со здоровыми экипажами к берегам Латинской Америки, вернулся к предвыборной гонке с совершенно неожиданной стороны.

Было заметно, что Донни вновь хочет зайти в игру с уже проверенных козырей, вроде «Сделаем Америку снова великой!» и даже «Америка понад усэ!», демонстрируя ковбойскую прямолинейность и пиратский наскок. Например, «отжим» защитных масок и других средств индивидуальной защиты прямо в китайском аэропорту, из-под носа заплативших за них Франции, Германии и Канады. А также угрозы в адрес Индии с целью выбить из неё поставки недорогих противовирусных препаратов и генериков.

От волюнтаризма Донни содрогнулись самые стойкие сторонники США. Союзники по НАТО выдали нервную дрожь, упрекая Белый дом вместе с его главой в применении методов Дикого Запада.

Справедливости ради следует отметить, что к пиратским методам в борьбе с «ковидом» прибегают не только США. Например, Франция наложила лапу на груз в 4 млн масок, следовавший в Италию и Испанию. Этим же нехитрым способом воспользовались Германия, Румыния, Польша и Чехия, «перераспределившие» в свою пользу транзитные грузы с медицинскими принадлежностями, следовавшими в Италию.

В общем, невероятно трогательная, эта евроатлантическая солидарность.

Когда же партнёры и союзники пришли с претензиями к американскому президенту, Трамп Великолепный принял блестящее решение, максимально соответствующее его предвыборной программе – издал «Закон об оборонном производстве» (Defense Production Act), не замедлив опубликовать его в Твиттере.

Согласно новому закону, американские предприятия обязаны массово выпускать медико-санитарную продукцию, предназначенную только для внутреннего потребления. Подтекст закона как бы намекал, что «отжимать» чужое добро в пользу американцев – тоже благо.

Отныне крупнейшие американские производители медицинской мелочёвки – компании 3M Corp и Honeywell International Inc – обязаны поставлять свою продукцию, прежде всего, национальному потребителю, то есть, медицинским учреждениям США. Причем, ЗМ Corp, имеющая производства Китае, с унынием сообщила, что правительство США запретило ей поставки медицинских причиндалов в Канаду и страны Латинской Америки.

Проще говоря, Трамп продемонстрировал своим избирателям, что в чумные дни своя рубашка ближе к телу, а союзники по НАТО, и даже «канадский филиал», могут идти лесом со своими проблемами.

В общем, в свете приближающихся выборов, Трамп подаёт себя, как крутого и бескомпромиссного ковбоя, защитника и добытчика в национальном масштабе.

Примечательно, что Трамп провёл и работу над ошибками, выстраивая свою предвыборную линию и отношения с прессой таким образом, чтобы никто не мог более обвинить его в иностранной информационной поддержке.

Результатом стал подписанное президентом США «Распоряжение об учреждении Комитета по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг США».

Если зрить в корень, то новый документ способен причинить неслабую боль недругам Трампа из Демократической партии, пользовавшихся услугами украинских олигархов и пресловутой «чёрной кассы» Януковича на прошлых выборах. Соответственно, если кандидат Байден начнёт катить бочку на Донни, вновь припомнив ему помощь «русских хакеров ГРУ», то вовремя подписанный документ неприятно сверкнёт в руках Трампа оружием возмездия.

Общественности, безусловно, следовало обратить более пристальное внимание на это интересное решение, но оживлённые дискуссии были посвящены другому, выпущенному параллельно, документу – «Распоряжению о поощрении международной поддержки для восстановления и использования космических ресурсов».

В нём в частности, сформулированы пункты, уже вызвавшие взрыв противоречивых эмоций.

В краткой формулировке, распоряжение сводится к следующему: Донни отныне распространяет американскую юрисдикцию на космическое пространство и не велит считать космос глобальным достоянием.

В тексте документа говорится: «Государственный секретарь возражает против любых попыток любого другого государства или международной организации трактовать Соглашение о Луне, как отражающее или иным образом выражающее обычное международное право».

И далее: «Успешное долгосрочное исследование и научное открытие Луны, Марса и других небесных тел потребует партнерства с коммерческими организациями для извлечения и использования ресурсов, в том числе, воды и некоторых полезных ископаемых в космическом пространстве. Однако, неопределенность в отношении права на добычу и использование космических ресурсов, включая расширение права на коммерческое восстановление и использование лунных ресурсов, не позволяет некоторым коммерческим организациям участвовать в этом предприятии».

Стало быть, если кому-то захочется открыть на Луне фабрику для выработки термоядерного горючего гелий-3, которым, как утверждают, богат наш естественный спутник, или ещё каких полезных ресурсов, этот кто-то должен будет сперва спросить разрешение у госсекретаря США.

Зато «американцы должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством». «Действующее законодательство» в данном случае, надо понимать – национальное американское, распространяемое на всю Вселенную. Неслабая заявочка, правда?

В общем-то, подобной мании величия от США, внезапно лишившегося цивилизационного и идеологического противовеса, давно следовало ожидать. Если жадность и синдром властелина мира не лечить, то рано или поздно он перейдёт в терминальную стадию.

Америка более не признаёт космос всеобщим достоянием. При Трампе, во всяком случае. Потом, быть может, к этой теме, опохмелясь, вернутся, но пока на троне в Белом доме сидит Трамп, он с другими делить космос не желает. Существующие международные договоренности для него – не указ.

В документе прямо сказано: «Соединенные Штаты не являются стороной Соглашения о Луне. («Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах». Принято резолюцией 34/68 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 1979 года). Кроме того, Соединенные Штаты не считают Соглашение о Луне эффективным или необходимым инструментом для руководства национальных государств в отношении содействия коммерческому участию в долгосрочном исследовании, научном открытии и использовании Луны, Марса или других небесных тел…

Воистину, Дональд Трамп – император галактики! Минимум – Солнечной системы, с поясом Койпера и кометным облаком Оорта.

Американскому гегемонизму становится тесно на нашей уютной планетке. Раз Вселенная ничейная, значит она американская! Подпись, печать.

Америке больше не нужны авианосцы – ей необходимы космические дредноуты!

И всё, же внимательно читая сногсшибательно амбициозный документ за подписью президента-деляги, находишь в нём пунктик, превращающий все эти палпатиновские планы в анекдот, в предвыборную замануху:

«Это Распоряжение должно быть выполнено в соответствии с применяемым законодательством и при условии наличия ассигнований».

То есть, возникает стандартный вопрос: одной только политической воли маловато будет – где деньги, Зин?

Проще говоря, это мощное распоряжение следует рассматривать исключительно в рамках предвыборной гонки, как средство воздействия на великодержавные инстинкты американцев и американского крупного бизнеса. А дальше, всё как у Ходжи Насреддина: пока американские ура-патриоты будут ждать выделения в полном объёме ассигнований на гегемонию в космосе, «то ли сдохнет ишак, то ли помрёт падишах».