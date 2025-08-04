«Донаты от украинцев за год упали ниже плинтуса» – комбат бригады Зеленского

С каждым годом полномасштабного противостояния население всё больше теряет интерес к поддержке украинской армии.

Об этом в эфире видеоблога находящегося в розыске украинского политолога Юрия Романенко заявил командир 3-го батальона отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого Олег Глушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Равнодушие приведёт к тому, что рано или поздно оно коснётся и вас, но это уже будет вопрос, как именно прикоснётся и насколько будет больно вам. Это вопрос времени. Поэтому нельзя просто сидеть сложа руки и надеяться на этих уставших людей, которые воюют годами…

Даже те же сборы, которые за последний год просто в геометрической прогрессии упали вниз, с которых очень тяжело собрать деньги на тот же РЭБ, на тот же автомобиль или дрон. Просто поймите то, что этот дрон, этот РЭБ спасёт кому-то жизнь, этот автомобиль вывезет кого-то с поля битвы», – упрашивал он.