Донбасс? Белоруссия? Абхазия? – К чему Россию готовит Жириновский

01.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме готовят поправки в Конституцию РФ, «дающие возможность другим странам войти в состав России», сообщила пресс-служба партии.

«…Такая статья была в Конституции ФРГ, и ГДР воспользовалась ею в 1990 году, чтобы объединиться с Западной Германией», – поясняется в сообщении.

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«Кто же к нам придет, если нашим законом это не предусмотрено? Нужно помочь вернуться не только территориям, но и людям. Для этого давайте уточним в законодательстве роль миграционной службы. У нас это ведомство воспринимается чуть ли не как репрессивный орган, а он должен звать – звать, привлекать русских в Россию. Ведь миллионы уехали и жалеют об этом, миллионы стали иностранцами в 1992 году и мечтают вернуться на родину. Мы должны помочь им, помочь воссоединиться русскому народу», – объяснил Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Независимая газета» отмечает, что предложение Жириновского в целом дублирует уже существующую норму 65-й статьи Конституции РФ, которая предусматривает интеграцию в состав России целой страны или ее части. Именно эта норма была применена в случае с Крымом.

«По закону механизм предусмотрен такой: в качестве нового российского региона может быть принято все иностранное государство или же его часть – и обоюдное согласие с этим оформляется в виде международного договора, который подлежит ратификации парламентами. Новому члену Федерации дается статус республики в ее составе либо – по договоренности – края или области», – говорится в статье.

При этом, намерение Жириновского, как отмечает издание, направлено на то, чтобы сделать эту законодательную норму более привлекательной: «Ее главный смысл, очевидно, заключается в том, чтобы подчеркнуть продолжение Россией политики расширения «русского мира». Недаром опытный политик кроме правки Конституции упомянул и необходимость изменения миграционного законодательства, чтобы оно перестало быть репрессивным, а, наоборот, помогло бы «воссоединиться русскому народу».

Также заявление лидера ЛДПР может расцениваться как сигнал населению РФ о том, что территория страны не только не будет уменьшаться (опасения об этом связаны с недавней историей о, якобы, передаче Японии двух островов Курильской гряды, – авт.), но и даже увеличиваться

«Заявление Жириновского имеет отношение только к этой ситуации с Курилами – дескать, ничего отдавать не будет, а станет, наоборот, себе забирать. Но нельзя и исключать, что через него также зондируется отношение людей к возможным внешним приобретениям – скажем, какой-нибудь Южной Осетии или Абхазии, а то и части Донбасса в виде ДНР и ЛНР.

Лидер ЛДПР для таких медийных операций хорош потому, что он уже давно говорит о различных «бросках» на юг или на запад. Но не стоит забывать и о Белоруссии, разговоры о якобы возможном присоединении которой к России усиливаются при каждом контакте руководителей обоих государств», – резюмирует издание.