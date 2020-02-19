«Донбасс будем возвращать не уговорами, а оружием»

19.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Донбасс будет возвращен в состав Украины не уговорами, а силой оружия. Киеву нет никакой надобности учитывать гуманитарные права жителей ЛДНР. Все несогласные с нацистами еще могут успеть выехать в Россию.

Такие тезисы прозвучали в ходе дискуссии в эфире телеканала «Магнолия ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Позвонивший в студию журналист Дмитрий Василец, который в свое время был арестован СБУ за работу на Донбассе и провел долгое время в тюрьме, призвал отказаться от «декоммунизации».

«Те люди, которые выступают против нашего героического прошлого в Советском Союзе – это явные враги Украины, и то, что они делают это раскол Украины, а они его стимулируют», – сказал он.

Звонок вызвал возмущение представителя националистической партии «Свобода» Ирины Фарион.

«Эти существа, которые связаны с коммунистическим режимом, на Украине должны быть стёрты с лица земли, поэтому националисты осуществляли выполнение закона, а те, кто хотят положить цветочек, пусть едут в ту страну, где ценят таких псевдогероев. Граница открыта!», – заявила Фарион.

После чего телеведущий задал вопрос руководителю пресс-службы запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Дане Виноградовой.

«Конечно не место, как какие-то, скажем так, исторические персоны эти особи для Украины. Они принесли много бед и человеческих жертв. Как по мне – их место в каких-то специальных музеях, но ни в коем случае не на общественное обозрение.

Вопрос тут не только в том, что это история и память, сейчас это используется в пропагандистских акциях ненавистников Украины, и сейчас эти памятники используются как Мекка для представителей антиукраинского населения страны.

Так что, как по мне закон про декоммунизацию, и в рамках этого закона памятники давно уже должны были быть сняты, демонтированы и отправлены на свалку истории», – призвала украинская нацистка с русской фамилией Виноградова.

В ответ на это общественный деятель Алексей Лазарев обвинил нацистку в работе на раскол Украины, потому что до тех пор, пока такие люди диктуют свои правила, о возвращении Донбасса не может быть и речи.

«Эти люди не понимают одного – они работают на раскол Украины. Пока такие, как вы, будут бегать и кричать: «Мы снесем памятники мы вам навяжем», Донбасс к нам не вернётся», – заявил Лазарев.

Однако спикер «Правого сектора» стояла на своем.

«Донбасс надо оружием возвращать, а не ждать, пока они вернуться», – отрезала Виноградова.

«Вас вообще в психушку надо отправлять после таких высказываний, вы больной человек», – прокомментировал Лазарев.

«К сепаратизму ведут не вольности, но и запреты. Чем больше навязывается какая-то одна часть истории всему народу. У нас полинациональный народ, много исторических, ментальных, культурных, духовных и языковых особенностей региона. Украина никогда не будет сильной, никогда не будет соборной, никогда не объединится, пока такие люди, которых я считаю подонками и негодяями, они в своей жизни ничего не построили, они только рушат, бегают и разрушают памятники истории и архитектуры.

Они должны нести за это первично ответственность, пускай хоть что-то построят, а не только разрушают», – заключил выступающий.