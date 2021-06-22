Донбасс чтит героев Великой Отечественной, Киев – демонстративно игнорирует дату

В Донецке минувшей ночью прошли памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины Великой Отечественной войны с участием руководства ДНР и гостей из РФ. Показателен контраст – в Киеве дата демонстративно игнорируется. Владимир Зеленский отказался даже от формального возложения цветов к пока еще существующему в Киеве Вечному огню. После Евромайдана Верховная рада без всякого сопротивления «оппозиции» вычеркнула из законодательства упоминание о «Великой Отечественной войне».

«Более 16 тысяч человек собрал концерт Валентины Лисицы под открытым небом у монумента «Твоим освободителям, Донбасс!». Никого не могло оставить равнодушным ее исполнение произведений Рахманинова, Чайковского, Прокофьева совместно с симфоническим оркестром Донецкой государственной академической филармонии. Музыка звучала в память о каждом солдате, вставшем на пути фашистов 80 лет назад. В память о каждой жизни, которую унесла Великая Отечественная война. Перед сценой, пока звучала музыка, девушки и парни зажгли свечи», – рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Как отметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, именно с Донецка стартовала акция «Свеча памяти», которая пройдет в городах Российской Федерации.

«Мы славим единый многонациональный советский народ, переживший 1418 дней самой страшной войны на планете. И не просто переживший, а победивший в ней! 21 июня 1941 года, более миллиарда юношей и девушек праздновали выпускные балы в школах и училищах, строили планы на «взрослую жизнь», детвора беззаботно гуляла в пионерских лагерях. Но многим из них пришлось стать взрослыми уже через несколько часов – в 4 утра 22 июня, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину. А многим выпала судьба навсегда остаться детьми, уйдя в вечность совсем юными.

Вечером 21 июня 1941-го фашисты тщательно наблюдали за русскими в абсолютном убеждении, что они не подозревают, что через несколько часов гитлеровцы начнут бомбить наши города на Украине, в Белоруссии, России и Прибалтике. Это была самая крупная военная операция III Рейха за всю Вторую мировую войну.

Прошло уже 80 лет, а эхо того страшного времени доносится в день сегодняшний. Мы молимся о погибших советских гражданах: военных, учителях, врачах, пекарях, радистах, детях, которые были убиты на поле боя, замучены в концлагерях и плену, истерзаны голодом и холодом. Эти великие люди отдали свою жизнь ради того, чтобы жили мы: свободно и достойно. Патриоты Отечества ни на секунду не задумывались о том, а стоит ли сопротивляться врагу? Быть может, лучше сдаться и «зажить европейской жизнью»? Наши деды и прадеды не верили в гитлеровскую ложь о том, что пали Москва и Сталинград, о том, что советские граждане переходят на сторону немцев и припеваючи живут в Германии. Наши легендарные предки верили в своё Отечество и остались ему верны. Советский народ победил сильнейшую армию мира и подлую гитлеровскую пропаганду.

Прискорбно, что в современной Прибалтике и на Украине подобные памятные мероприятия проводить запрещено, как запрещено говорить о подвиге нашего единого многонационального народа. В этих странах – территориях советских республик – уже несколько лет проводит учения НАТО – продолжатель идеологии III Рейха. По сути, история 80-летней давности повторилась. На нашу землю (а Украина, Литва, Латвия, Эстония,– это наша земля, часть Большой России) вновь пришёл фашизм. Некоторые территории советских республик снова оккупированы.

И я точно знаю, что мы повторим подвиг наших предков и уничтожим новую волну «коричневой чумы»! Это будет непросто, но у нас есть легендарный пример наших дедов и прадедов – поколения победителей!» – говорится в заявлении одного из лидеров движения «Донецкая республика» Алексея Муратова.