Донбасс чтит товарища Артёма

В десятилетие создания ДНР в Донецке вспоминают и чтят человека, который сражался за Донбасс более ста лет назад. С гостями из Курска в столице почтили память товарища Артёма – основателя Донецко-Криворожской Республики Фёдора Сергеева.

Об этом в авторской колонке рассказывает Алексей Муратов, один из лидеров Общественного движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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…Некоторые историки даже называют его «Че Геварой Юга России». Этот революционер не был «любимцем партии», как Бухарин, он был настоящим любимцем пролетариата, народным вождем. Его неординарная судьба изобиловала неожиданными поворотами.

Как опытному подпольщику ему был свойственен настоящий артистизм и находчивость. В роли конспиратора он был мастером перевоплощения. Яркий агитатор и публицист он не любил кабинетной работы, талантливый организатор с яркой харизмой и большим опытом практической работы, он не чурался опускаться в забой к шахтерам, рубить лес, строить мосты и дороги. Он был создателем Донецко-Криворожской республики и добивался ее включения в состав РСФСР. Его трагическая смерть при загадочных обстоятельствах до сих пор до конца не расследована. Итоги работы следственной комиссии начала 20-х годов прошлого века до сих пор не обнародованы. Некоторые полагают, что Артем был одним из претендентов на пост руководителя советского государства, возможным преемником тяжелобольного в то время Ленина.

Сейчас его именем названы города, улицы, площади, ему поставлены десяток памятников. Первый колоссальный железобетонный памятник в 1924 году в городе Бахмут создал Иван Кавалеридзе, мастер искусства ваяния, кино, театра и литературы. В том же году Бахмут переименовали в Артемовск. В 1943 году немецко-фашистские оккупанты взорвали монумент. В 1959 году установили новый памятник. В 2015 году в рамках декоммунизации Артемовск переименовали в Бахмут, и демонтировали памятник Артему.

Фёдор Сергеев родился 7 марта 1883 года в крестьянской семье в Курской губернии. Успешно окончил реальное училище в Екатеринославе, куда семья переехала через несколько лет после рождения мальчика. В 1901 году Фёдор поступил в Московское техническое училище (ныне — МГТУ им. Баумана) и в том же году вступил в РСДРП, а уже в следующем его за организацию студенческой демонстрации исключили из училища и на полгода посадили в тюрьму.

Артёма много раз арестовывали и в декабре 1909 года приговорили к пожизненной ссылке в Восточную Сибирь. Но через несколько месяцев он совершил невероятный побег, пройдя 300 вёрст по скалам и через дикий лес к почтовому тракту. Революционеры из ссылки бежали часто, но побег Артёма отличался особым географическим размахом: Сибирь — Китай — Япония — Корея — снова Китай. А в итоге он оказался… в Австралии, где сначала не собирался задерживаться, но прожил несколько лет. И не просто прожил, а довольно успешно организовал на далеком континенте рабочее движение, основал Союз русских рабочих-эмигрантов, стал выпускать русскую социал-демократическую газету «Эхо Австралии», участвовал во всеобщей забастовке и деятельности Австралийской социалистической рабочей партии, за организацию митингов сидел в тюрьме.

Товарищ Артем брал харизмой, интеллектом и деловой хваткой. Создавая с нуля первые эмигрантские газеты, упор делал на полезную информацию, устроил кассу взаимопомощи, пинками стал загонять наших в существующие австралийские профсоюзы, читал лекции, выступал и побеждал в публичных диспутах, вкалывал грузчиком в порту и тихой сапой организовывал партячейку среди местных докеров.

В 1917 году Артём вернулся в Россию. В октябре он стал одним из организаторов вооружённого восстания в Харькове, а в 1918 году — основал и возглавил Донецко-Криворожскую Советскую Республику (ДКСР), куда большей частью вошла левобережная Украина. Харьков и стал её столицей. Республике пришлось сражаться против войск Центральной рады, атамана Каледина и Германии.

… В июле 1921 года в Москве проходили заседания III конгресса Коммунистического Интернационала и I конгресса Красного интернационала профсоюзов. Участвовавшим в них иностранным товарищам «Артём» и предложил поехать в Подмосковный угольный бассейн под Тулой, к советским шахтёрам. Существуют две версии использования для этих целей аэровагона Абаковского.

По первой – для поездок была выделена по распоряжению Главкома республики С.С. Каменева аэродрезина новой конструкции. По второй (обезличенной) – в Центральном Комитете «Артёму» предложили прокатить гостей в аэровагоне, который был недавно построен инженером Абаковским.

Высокие гости нанесли визит на оружейный завод, затем побывали в городском театре на торжественном заседании городского Совета. Иностранные гости говорили о значении для рабочих всего мира русской революции, о встречах с Лениным и советскими шахтёрами. Переводил их выступления «Артём»…

На обратном пути торопились и увеличили скорость до 80-85 километров в час. В 6 часов 35 минут вечера на 104-й версте от Москвы, рядом с Серпуховом, на всём ходу аэровагон слетел с рельсов и «разбился в щепы».

Эта катастрофа до сих пор остаётся загадкой. Итоги расследования её причин остались тайной. Сын «Артёма», генерал-майор Артём Фёдорович Сергеев (1921-2008) вспоминал в одном из своих интервью:

«Как говорил Сталин, если случайность имеет политические последствия, к этому надо присмотреться. Выяснено, что путь аэровагона был завален камнями. Кроме того, было две комиссии. Одну возглавлял Енукидзе, и она увидела причину катастрофы в недостатках конструкции вагона, но Дзержинский говорил моей матери, что с этим нужно разобраться: камни с неба не падают. Дело в том, что для противодействия влиянию Троцкого Артем, по указанию Ленина, создавал Международный союз горнорабочих как наиболее передового отряда промышленного пролетариата. Оргкомитет этого союза был создан за несколько дней до катастрофы. Троцкий в то время представлял очень большую силу: на его стороне были и значительная часть армии, и мелкая буржуазия. Сталин по тогдашней иерархии находился на пятом месте после Ленина, Троцкого, Каменева и Зиновьева, и эта иерархия строго соблюдалась. Впрочем, Ленин тогда уже был безнадежно болен и оставался не у дел».

Сын Сталина Василий и сын Артёма (последнего, кстати, уже по-настоящему звали Артёмом) росли и воспитывались вместе. Артём Сергеев был участником Великой Отечественной войны, попал в плен, бежал, партизанил, после войны командовал дивизией ПВО, в отставку вышел в звании генерал-майора. Умер в январе 2008 года.