Донбасс демонстрирует небывалую готовность идти на выборы – социологи

18.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Подконтрольная Киеву часть Донбасса вышла на первые позиции по электоральной активности среди регионов Украины.

Об этом в ходе презентации результатов соцопроса заявил директор по развитию Украинского института социальных исследований им. Яременко Владимир Барабаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В вопросе: «Если бы вас попросили оценить вероятность вашего участия в голосовании по десятибалльной шкале, где 0 – абсолютная уверенность, что не собираетесь голосовать», показатели в регионах распределились следующим образом – на первое место у нас вышел Донбасс с показателем 7,93 процента, на том же уровне Центр и немного поднялся Восток, на постоянных показателях 7,63 и 7,64 Запад и Юг», – рассказал Барабаш.