Донбасс доказал с цифрами: Украинцев «развели» как котят

06.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Спустя шесть лет после победы Евромайдана Украина не производит впечатления государства, в котором бы нуждался Евросоюз.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Шесть послемайданных лет для Украины обернулись полнейшим крахом экономики и социальной сферы. Об этом все чаще начинают говорить, в том числе, украинские политики.

Так, за период с 2014 года добыча угля снизилась на 60%, а износ основных фондов в энергетике составил 90%. Доля в экспорте вывозимой из Украины древесины вдвое больше, чем авиа-, судо-, вагоно- и автомобилестроения. Украинское самолетостроение не получило ни одного серийного заказа, не было построено ни одного речного пассажирского судна. Многие из стратегических предприятий уже объявлены банкротами, остальные находятся в глубоком кризисе. Только при Зеленском темпы падения в сфере промышленного производства выросли в 6,5 раз.

Следствием этого стало критическое снижение уровня и ухудшение качества жизни граждан Украины. В частности, за шесть лет убыль населения составила не менее трех с половиной миллионов человек, смертность почти вдвое превышает рождаемость. Одна из причин этого – плачевная ситуация в медицине, бюджет которой в два раза меньше, чем установлено законом. Не лучше ситуация в сфере образования – 40% школ нуждаются в ремонте, а задолженность по зарплате учителям выросла на 152%. При этом квартплата увеличилась в два раза, электроэнергия подорожала в пять раз, холодная и горячая вода – в шесть раз, газ – в 10 раз, отопление – в 12 раз. Естественно, что в такой ситуации задолженность потребителей коммунальных услуг возросла в три раза и составила 60 миллиардов гривен», – рассказал Муратов.

Он отметил, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения.

«Неужели это и есть хваленый курс на евроинтеграцию? Неужели кто-то еще испытывает иллюзию, что Европейскому союзу будет нужен такой партнер? Налицо планомерное разграбление и уничтожение страны, геноцид народа Украины, причем руками местных марионеток. Порошенко и Зеленский ничем не отличаются друг от друга, поскольку служат одной цели и одним хозяевам», – добавил Алексей Муратов.