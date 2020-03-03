03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Донбасс должен принять участие в обсуждении изменений в Конституцию РФ – Пушилин


Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Донбасса, также должны быть вовлечены в процесс обсуждения изменений в российскую Конституцию.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в России проходит широкое обсуждение изменений в Конституцию страны.

Считаю, что граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, также должны быть вовлечены в этот процесс.

Предлагаю к широкому обсуждению проект поправок в преамбулу Конституции России, направленный в рабочую группу по разработке изменений первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

Российский парламентарий предлагает изложить преамбулу Основного закона страны в следующей редакции: «Мы,  русские в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный  общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации», – написал Пушилин.

Также глава государства призвал общественные организации ДНР и народ Республики предоставить отзывы относительно предлагаемых изменений в Конституцию общей Родины.

«Обращаюсь к депутатам Народного Совета, представителям Общественной палаты и Молодежного парламента, членам общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс», а также представителям общественности с предложением предоставить отзывы относительно этой поправки.

Уверен, возможность высказать свое мнение относительно изменений в Основной закон нашей общей Родины будет воспринята с воодушевлением и реализована с осознанием исключительной важности, масштабов и глубины происходящих процессов, а также степени их влияния на судьбу нашего государства и нашего народа», – резюмировал он.

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