12.12.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Донбасс должен стать частью РФ – Бородай

ДНР и ЛНР должны быть частью Российской Федерации, такой же, как любая другая область РФ.

Об этом в интервью «Свободной Прессе», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава Совмина ДНР, руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

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По его словам, изначально республики Донбасса – это временное, переходное явление.

«И добровольцы русские, и я в частности, шли туда, на Донбасс, вовсе не за тем, чтобы были созданы две республики ДНР и ЛНР, в них укрепились какие-то местные новоявленные элитарии, с позволения сказать, и они там процветали отдельно от России. Нет, целью создания этих республик было их присоединение к РФ. Республики были созданы как вынужденная временная мера. По-хорошему, мы все стремимся к одному – к тому, чтобы Донбасс стал бы частью РФ. Такой же обычной, органичной частью, как сейчас является Крым, как любая другая область России. И так называемые граждане ДНР и ЛНР перестали быть гражданами непонятных ДНР и ЛНР, а стали бы гражданами РФ», – заявил Бородай.

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