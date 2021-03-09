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09.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Донбасс должен стать выжженной землей – украинский нацист

Новости Украины

Украина должна создавать невыносимые условия в Донецке и Луганске, чтобы эти территории стали непригодными для жизни.

Об этом в эфире 4 канала завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Корчинского, пенсии жителям Донбасса нужно выдавать, например, во Львове, а не на сопредельных территориях.

«Есть гуманитарные аспекты, которые нам будет сложно объяснить Европе, но, во-первых, должна быть перекрыта граница – пусть они заезжают к нам за пенсиями из Белоруссии, через Турцию. Нет – выплачивать им пенсии во Львове. Мы выплачиваем пенсии – прокатись до Львова. По крайней мере ты будешь платить, подпитывать транспортную систему и платить за билеты.

Ты подумаешь двадцать раз, а стоит ли эта пенсия в четыре тысячи гривен, чтобы за пять тысяч туда-назад ехать во Львов и ее получать? То есть есть много моментов, которые нужно было бы сделать для того, чтобы создать выжженную землю на оккупированных территориях, а ее нужно делать.

Те люди, которые стреляют в нас, должны иметь очень неприемлемый тыл на оккупированных территориях у себя. Людей озлобленных, без денег, которым не за что есть, которые будут оттуда просто бежать. Кто в Украину, кто в РФию – куда угодно, но эти территории должны становиться безлюдными понемногу», – заявил Корчинский.


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