Донбасс должен взвыть – Тягнибок

15.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Киев должен устроить тотальную блокаду ДНР и ЛНР, а после «возвращения» республик урезать в правах все население Донбасса, заставив его доказать свою лояльность Украине.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каким должен быть наш план? Первое – никаких выборов на оккупированных территорий минимум первые лет пять-семь быть не может. После возвращения их в лоно Украины там нужно провести полную десепаратизацию, перепаспортизацию. Каждый человек, который хочет быть в украинском государстве и на что-то претендовать, должен доказать свою лояльность Украине.

Если он хочет получить свой паспорт, это не может быть человек, который сотрудничал с оккупационной администрацией – для этого должны работать наши спецслужбы. И только тогда, когда это действительно будет Украина, а не граждане, которые ненавидят Украину, можно проводить там выборы.

Второе – надо разрывать дипломатические отношения с Россией, третье – надо перекрывать границы. Никакой торговли с оккупантом. И не покупаться на эти все вои и плачи, мол там же тоже наши граждане, что же они будут там кушать, какую водичку будут там пить. Воду перекрывать, электроэнергию перекрывать, никакой торговли, ничего им не поставлять – пусть они внутри воют на ту власть, которая сейчас их там уничтожает, а не мы должны их кормить. Никаких пенсий им не давать», – заявил Тягнибок.