Донбасс готовится к худшему и надеется на лучшее – журналист

08.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские войска попытаются рассечь ДНР и ЛНР и прорваться в Горловке.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кнырика, при этом население республик Донбасса с надеждой смотрит на перемещение российских войск к украинской границе.

«То, что говорят разведчики публично, это, наверное, можно озвучивать, – одна из информаций – очевидно, где большая концентрация войск, и очевидно понятна задача. То есть, сегодняшние обстрелы в Луганске, Стаханове и так далее – это отвлечение внимания, и по плану ВСУшников они задумали начать обстрелы там, начать попытку прорыва к Горловке, а элитное подразделение, так называемые морские пехотинцы, которые находятся как раз на линии разделения между Донецком и Луганском, задача первоочередная – разделить Донецк и Луганск. То есть, основной удар, помимо этих двух отвлекающих маневров, будет нанесен именно там.

Что касается настроения людей, то они достаточно тревожные. Люди ожидают либо чего-то очень плохого, страшного, либо чего-то очень хорошего. Честно скажу – подавляющее большинство людей, которые видят в интернете ролики с перемещением войск на территории Российской Федерации в рамках учений, они смотрят на это с большой надеждой», – рассказал Кнырик.