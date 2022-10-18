Донбасс и Криворожье – это достояние империи, владеть ими может только Россия – профессор МГИМО

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Новости Украины

Владеть Донбассом и Криворожьем не может ни одна другая страна, кроме России. Это – достояние и наследство Российской империи, которое создавалось и приобретало свой потенциал руками россиян.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил российский историк, профессор МГИМО Михаил Мягков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот Донбасско-Криворожский бассейн, во что бы то ни стало, он не может принадлежать кому-то. Это достояние империи. Почему? Потому что – кто заселял Новороссию, кто заселял Донбасс? Если посмотреть на города, которые мы перечисляли – Мариуполь, Екатеринослав, первую строчку в количестве населения в том же Екатеринославе или Херсоне – это русские, 40-50%. На втором месте евреи, это 20-30%. На третьем только малоросы – как правило 10-15%. Дальше греки, болгары и так далее. Городское население в основном русское и, естественно, все русскоязычное. В сельской местности по-разному», – подчеркнул Мягков.