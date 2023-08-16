Донбасс и Крым в обмен на НАТО и ЕС: новая замануха для Украины, не имеющая ни малейшего шанса

На минувшей неделе тема возможной заморозки боевых действий на Украине заиграла новыми красками, обогатившись идеей финализации конфликта путем отказа Украины от претензий на потерянные территории в обмен на ускоренное вступление в НАТО. Предположение, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своей территории, первым сделал начальник штаба НАТО Стиан Йенссен.

«Это может стать частью завершения конфликта на Украине», – сказал он в комментарии норвежскому изданию VG.

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По его словам, вопрос о передаче территории поднимался и другими высокопоставленными натовцами.

«Я не говорю, что это должно быть именно так. Но это может быть возможным решением», – оговаривается высокий натовский чин.

Но даже высказанная в такой осторожной форме эта идея была встречена в Киеве с глухим и нескрываемым раздражением. Отписались практически все, кроме разве что президента Зеленского. Киевские випы настаивают на том, что реализуют свою евроатлантическую идефикс без всяких «если» – полноценной тушкой в границах 1991 года. Ведь им, с одной стороны, «обещали». А с другой – они «заслужили», проливая кровь своих солдат именно за евроатлантический интерес.

«Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгует», — написал в своем блоге спикер украинского МИДа Олег Николенко.

В офисе Зеленского выразили недоумение по поводу идеи «размена территории на зонтик НАТО», считая ее неприемлемой и потенциально опасной для демократических ценностей».

Жестче всех отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов:

«Сегодня еще один деятель, клерк из НАТО, сделал заявление. Удивительный такой вброс. Абсолютно непонятно для чего это сделано. Для того, чтобы прощупать наши нервы? Так не нужно, мы находимся в хорошем состоянии, начиная с 24 февраля 22-го года».

Ранее тот же Данилов с жаром опровергал сам факт давления западников на Киев с целью принуждения к диалогу с Россией. Типа «формула Зеленского» – это наше все, и если и будут уступки, то разве что в плане очередности выполнения изложенных в ней 10 пунктов.

Интересно, что впервые тема возможного отказа от территорий прозвучала в СМИ еще по итогам саммита в Джидде. Правда, тогда она подавалась западными СМИ как словесная оговорка именно украинских представителей. Мол, мы согласны поступиться территориальной целостностью и заморозить военные действия исключительно в ходе референдума, причем голосование об отказе от ЛДНР и Крыма должно проходить одновременно с голосованием за вхождение Украины в ЕС в новых территориальных границах.

Про НАТО в этом контексте речь вообще не шла, если не считать шутки помощника Байдена Салливана – мол, судя по расходам бюджетов стран Альянса на помощь Украине, она уже считай член, а гарантии американо-британские гарантии безопасности на переходный период в 15-20 лет, переговоры по которым идут в данный момент с участием Ермака, только усиливают защищенность Киева под натовским зонтиком.

Понятно, почему вдруг возникла тема территориальных уступок. А возникла она не «вдруг», а по причине того, что за полтора года незаметно изменилось само целеполагание боевых действий. Они уже больше не ведутся во имя каких-то абстрактных гранд-нарративов и оказавшихся недостижимыми политических целей. Теперь это искючительно «земельный» вопрос – война за территорию. И именно поэтому открывается окно возможностей для каких-то компромиссов, принципиально невозможных там, где речь идет о принципах.

И в общем, если посмотреть на это дело непредвзятым глазом, можно считать, что предлагаемый выход действительно устроил бы всех. Во всяком случае теоретически. Усеченная Украина реализовала бы свою евроатлантическую мечту, НАТО и ЕС получили бы на свой баланс нового сателлита, официально сданного Россией по акту приема-передачи.

Ну а Россия вышла бы из затяжной СВО с непонятными перспективами и временными горизонтами окончания с зафиксированными на бумаге профитами в виде узаконенных территориальных приобретений. Смирившись при этом с окончательной потерей каких-либо видов на остальную Украину, включая Одессу и прочие фантомные боли, но, как говорится, что упало то пропало. И лучше синица в руке.

Вопрос однако, в том, что при всей своей логичности эти планы финализации войны имеют тот же конструктивный изъян, что и их предшественники. А именно – крайнюю сложность в техническом исполнении. И именно по этой причине не имеют ни малейшего шанса на успех. Начиная с самого простого – в случае, если на Банковой только лишь заикнутся насчет подобного, последует не только истерика милитари-националистов, которую при желании можно купировать.

Но ведь и украинское большинство задаст своим керманычам закономерный вопрос:

«А что, так можно было?».

Ну, в смысле, вступить в НАТО и ЕС без истерики, войны, разрушений, сотен тысяч жертв и миллионов беженцев?

По-хорошему, такой шанс был еще у Порошенко сразу после майдана. Для этого нужно было всего лишь отпустить с миром упавший с воза Крым и принять назад в родную гавань Донбасс, вместе с которым и отправиться покорять Европу. Но, как известно, настоящие герои легких путей не выбирают.

Но и это еще не все. Опустим решаемые процедурные сложности вроде предварительного внесения изменений в украинскую конституцию – чтобы никто из инициаторов референдума по территориальному усечению не сел в тюрьму за подрыв территориальной целостности.

Главное – реализация этого плана зависит от честности в отношении Украины самого Запада, поскольку предполагает быструю имплементацию украинского членства в обеих структурах (НАТО и ЕС) без попытки как-то обмануть Киев и подсунуть ему пустышку. Судя по риторике руководящих западников и отсутствию консенсуса в рядах ЕС, пока что нет уверенности в искренности тех, кто предлагает Киеву и Москве подобные вещи.

Потому что в итоге может оказаться, что Россия откажется от Украины, Украина – от Крыма и ЛДНР, а ЕС с НАТО не захотят ни принимать на свой баланс проблемного киевского клиента, ни отказываться от прокси-войны с Россией руками киевских. И пока что такой итог куда более вероятен, чем мир во всем мире и во человецех благоволение.