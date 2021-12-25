Донбасс и Сирия стоят на страже военно-исторического наследия

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Новости Украины

Делегации Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, пребывающие с рабочим визитом в Сирийской Арабской Республике, посетили средневековый замок Крак-де-Шевалье.

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО после освобождения от боевиков, сейчас восстанавливают сирийские реставраторы.

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Об этом «ПолитНавигатору» рассказал один из руководителей Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

По его словам, для сирийского народа крепость имеет стратегическое значение, как для жителей Донбасса – легендарная высота Саур-Могила.

Замок Крак-де-Шевалье в 2012 году был захвачен боевиками и удерживался ими почти два года. Для Сирии крепость – это стратегическая высота. Отсюда, как на ладони, 60 деревень, чем пользовались террористы. Они обстреливали шоссе Хомс-Тартус и совершали вооружённые вылазки.

Террористы нанесли колоссальный ущерб замку. Из музея исчезли древние артефакты. Многое было изуродовано, разграблено, стены исписаны. Боевики прямо в крепости закладывали фугасы и подрывали их. Сирийской армии, которая в 2014 году штурмом взяла крепость, удалось сохранить уникальный памятник архитектуры. Сейчас в крепости ничего не напоминает о былом присутствии террористов.

«Можно сказать, что в Сирии идёт война не только с международными террористами, но и борьба за сохранение уникального культурно-исторического наследия страны. Здесь снова нужно провести параллель с Донбассом, где в 2014 году в ходе войны украинских карателей против жителей Народных Республик, был разрушен мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики. Саур-Могила – это уникальный памятник защитникам Родины, которые в годы Великой Отечественной освободили нашу Отчизну от фашистской гнили. В силу того, что западные «партнёры» сегодня пытаются переписать историю и стереть память народа о героических предках, злой умысел украинских боевиков понятен – в 2014 году они, идеологические последователи гитлеровцев, пытались взять реванш. Кроме того, стратегическая «Высота 277,9» прикрывала дорогу жизни от Донецка к границе с Российской Федерацией. Но защитникам Донбасса удалось отстоять эту высоту. Разрушения мемориального комплекса – колоссальные. Однако, как и сирийский замок Крак-де-Шевалье, Саур-Могила будет восстановлена», – рассказал Алексей Муратов.