«Донбасс – и так, и так обречён» – в Киеве оправдывают курскую авантюру

Вадим Москаленко.  
22.08.2024 18:08
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ сами себя локализовали в Курской области, и никуда не денутся, а Донбасс – стратегическая цель для России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист и антироссийский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ сами себя локализовали в Курской области, и никуда не денутся, а Донбасс –...

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Ведущая отметила, что «отдельные военнослужащие» анонимно жалуются западным СМИ, что наступление на Курщину повлияло или даже ускорило наступление русских в Донбассе.

«Я не верю, что это повлияло в том смысле, что мы отвели какие-то ресурсы оттуда, поэтому русские начали активнее наступать. Они и наступали. Не знаю, какие ресурсы задействованы в Курской области, но, думаю, что не такие большие, по крайней мере, были отведены с Донецкой области, чтобы там серьёзно ослабить оборону.

Но понятно, что Россия сейчас больше заинтересована на захвате территорий Донбасса, чем даже в Курщине. Потому что Курщину мы не аннексируем, захваченная и оккупированная нами территория будет локализована – мы сами её локализуем, подрывая мосты», – сказал Гармаш.

«Это может быть долгосрочный, но небольшой очаг, который решает больше политические цели, чем военные. А Донбасс для России архиважный… Я считаю, Путин думает, что «с Курщиной мы разберёмся, никуда они не денутся», а вот Донбасс – это стратегически важная цель. Поэтому, несмотря на то, было бы курское наступление, не было бы его, думаю, что наступление на Донбассе было бы очень сильным», – добавил пропагандист.

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