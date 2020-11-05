Донбасс инициирует глобальное воссоединение с Россией государств СНГ

05.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Оторванные от Большой России маленькие постсоветские государства обречены на мятежи, войны и нестабильность, которые провоцирует на их территориях Запад с целью ослабить Российскую Федерацию. Единственным способом сохранения для стран бывшего СССР является новый союз с Россией, в котором они будут находиться под надежной защитой сверхдержавы.

Об этом в своем Telegram-канале пишет руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муратов приводит в пример ситуацию с войной в Грузии и отделением от нее Южной Осетии и Абхазии, конфликт в Приднестровье, Нагорном Карабахе и на Донбассе.

«Маленькие страны – это инструмент, даже полигон, для реализации меркантильных целей Запада – никакой ненависти к «незападным» этносам – только бизнес. Из созданных «цветными» революциями колоний, западные хозяева выжмут последние ресурсы и отправят в исторический утиль. Ведь какое дело туркам, британцам или американцам до сегодняшней гибели армян и азербайджанцев? Ещё раз – ничего личного, просто бизнес, – большой западный бизнес…

Остановить войну в Нагорном Карабахе может только объединение конфликтующих государств и их последующее вхождение в состав Большой России. Заметьте, это не мое субъективное мнение, а урок, который нужно вынести из истории. Русское покровительство всегда обеспечивало на Кавказе мирную и благополучную жизнь… Но как только Российская империя распалась, армяне, азербайджанцы и грузины устроили «дележку» Южного Кавказа… Примирил конфликтующие народы и остановил кровопролитие Советский Союз… Но после предательского уничтожения СССР, исчез и армяно-азербайджанский мир.

Так будет продолжаться до бесконечности. Цепочку военных конфликтов и споров на Закавказье может разорвать только вхождение воюющих государств в состав Российской Федерации путем проведения референдума. Я уверен, что после того, как российские военные части будут дислоцироваться на всей территории участников Карабахского конфликта, – наёмная нечисть с автоматами в руках, которая сегодня убивает мирных людей, уйдёт в небытие. Сразу же наладится и свободное перемещение, и торговля.

Вместо войны будет происходить полномасштабное развитие экономики двух регионов. Мы обязаны исправить ошибку 90-х и четко уяснить, что маленькие государства, которые друг против друга методично стравливает Запад, в одиночку не выживут. В «лучшем» случае, они превратятся в колонии, как это случилось с Украиной. Но вероятнее всего, что территории порабощенных государств «по-братски» поделят западные гегемоны. Это – аксиома.

Ещё раз повторю, что лучший способ остановить войны на постсоветском пространстве и вновь сделать эту территорию богатой и дружной – глобальное воссоединение с Большой Россией государств, разобщённых после развала СССР», – отмечает Муратов.

Но для того, чтобы новый союз был успешен, по мнению общественника, необходимо создавать новую идеологию и экономическую модель.

«Считаю, что будущее – за интегральной экономикой, модель которой разрабатывается уже сейчас с целью ее дальнейшего предложения к реализации на территории Донбасса. В случае ее успешных показателей (в чем я безоговорочно уверен), такая экономическая модель будет внедрена во всей Большой России. А полуразрушенный блокадный Донбасс, можно сказать, проложит дорогу для экономической независимости нашей Родины», – резюмировал Муратов.