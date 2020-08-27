Донбасс как Алжир, но Зеленский далеко не де Голль – киевский эксперт

27.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Таких людей, как назначенный главой украинской делегации в ТКГ на переговорах по Донбассу первый президент Украины Леонид Кравчук, можно свободно отправлять на прямые переговоры с руководителями ЛДНР без угрозы для репутации нынешних киевских властей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, есть некий смысл вводить таких людей, как Кравчук или Фокин, в том плане, что они уже не думают о своей будущей карьере, о выборах, они более свободны в своих действиях и высказываниях.

Но ни Кравчук, ни Фокин не будут говорить отсебятины – их директивы готовятся в Офисе президента, они не могут отойти от этих директив ни вправо, ни влево…

Но я не исключаю, например, что тот же Кравчук или Фокин могут поехать в Донецк или Луганск. Приехать в Донецк и там, на месте, соответственно, вести диалог с Пушилиным или Пасечником. Это, с одной стороны, не будет воспринято в Украине как предательство – это же не Зеленский поехал, это Кравчук. Как в детском стишке: «Дедушка бросил гранату в окно,/ Дедушка старый, ему всё равно», – сказал Бондаренко.

При этом он подчеркнул, что без переговоров Киева с Донецком и Луганском конфликт не разрешить.

«Мы можем сколько угодно собираться в Минске, не нравится – переедем в Астану, Стамбул, это будет просто замораживание ситуации. Это разговор ни о чём, до тех пор, пока не сядут лидеры самопровозглашённых республик и официального Киева и не посмотрят друг другу в глаза, до этого нельзя говорить о разрешении конфликта», – объяснил эксперт.

«Когда де Голлю пришлось решать конфликт с Алжиром, а там была ситуация до того идентичная, что до 99-го года Франция отказывалась называть это войной, она говорила, что это операция по восстановлению конституционного строя в Алжире, который не считался колонией, а считался составной частью Франции.

8 лет шла война, более 200 тысяч жизней. В 62-м году Шарль де Голль и Ахмед бен Белла посмотрели друг другу в глаза и договорились о референдуме в Алжире и во Франции – и там, и там 97 процентов высказались за то, чтобы разойтись.

Де Голль настолько встретился с критикой меньшинства, что на него даже совершали покушение. Но всё равно, договорились, что ещё 6 лет живём вместе, в 68-м расходимся окончательно, за эти шесть лет ещё два ядерных взрыва организовали на территории Алжира. Но сегодня фактически Алжир является государством – основным партнёром Франции в африканской политике. Надо сесть посмотреть в глаза, может мы, действительно, договоримся жить отдельно», – привёл аналогию политолог.

«Это при том, если действительно намерены договариваться, и нет какого-то ошейника, за который постоянно дёргают», – отметила модератор канала.

«Именно. Большая проблема в том, что Зеленский, как и любой другой руководитель Украины – это не Шарль де Голль, который не оглядывался на Вашингтон. Шарль де Голль именно потому стал Шарлем де Голлем, что он игнорировал Вашингтон», – согласился Константин Бондаренко.