Донбасс: Крупный завод возвращается к работе на полную мощность

18.09.2021 20:11 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В первом квартале следующего года Енакиевский металлургический завод планирует вернуться к 100%-й загрузке мощностей.

Накануне на предприятии была введена в эксплуатацию доменная печь № 3 и начато производство стали в конвертерном цехе.

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Посетивший завод глава ДНР Денис Пушилин назвал запуск производства знаковым событием и подчеркнул, что это положительно повлияет на развитие экономик как в Донецкой, так и в Луганской Народной Республике.

«Запустив данное предприятие, мы загружаем и коксохимическое направление, причем не только в ДНР, а и в ЛНР. Это к слову о едином таможенном пространстве, об экономической интеграции – от этого выиграет экономика Республик, а значит, и каждый гражданин ДНР и ЛНР», – подчеркнул Пушилин.

Руководитель государства добавил, что прогнозы достаточно оптимистичны – в частности, с ЛНР обсуждаются меры запуска и поддержки смежных предприятий уже с IV квартала этого года.

«Хотелось бы поблагодарить как руководство предприятия, так и каждого сотрудника, которым пришлось пережить непростые времена, сохранить предприятие, приложить усилия, чтобы оно заработало», – отметил глава ДНР.

В свою очередь, управляющий предприятием Александр Коваленко отметил, что фактически завершен комплексный запуск завода.

«Это завершающее звено было. Можно смело говорить о том, что Енакиевский металлургический завод – завод полного металлургического цикла – начал работать по штатной схеме», – сказал Коваленко.

Он добавил, что у предприятия есть перспективы выхода на экспорт.

«Кроме загрузки мощностей Республики, мы готовы работать со смежниками из «Силура», у нас давно были налаженные связи с ними. Готовы производить продукцию и для внутреннего рынка, и для внешнего», – сказал управляющий.