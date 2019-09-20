20.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Политика, Украина, Экономика
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Донбасс манят ряженкой с украинским флагом

Украина должна поставлять свои продукты в республики Донбасса, чтобы вытеснить оттуда российские и белорусские товары.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил министр иностранных дел Украины Вадими Пристайко.

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По его словам, Киев готовит заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через линию разграничения в Донбассе, списком того, что запрещено перевозить.

«Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО», – сказал министр.

При этом он тут же уточнил, что Украина не собирается отменять блокаду.

«Возвращение предприятий является условием ее отмены. Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?», – заявил Пристайко.

Отметим, что внешнее управление на украинских предприятиях в ЛДНР было объявлено после официального введения Украиной блокады республик.

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