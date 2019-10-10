Донбасс может получить совещательный голос в ОБСЕ

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Вероятность реинтеграции Донбасса в состав Украины по «формуле Штайнмайера» и «Минским соглашениям» не более 25%.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть вариант реинтеграции по «Минскому процессу», когда восстанавливается территориальная целостность, не считая Крыма, но в государство Украина инкорпорируется такой пророссийский анклав, который влияет не только на внутреннюю политику и живет по своим правилам, но делегирует в общеукраинскую власть своих депутатов в парламент, возможно, имеет представителей в исполнительной власти. Но также влияет и на внешнюю политику, закрывая тему интеграцию в НАТО и так далее, поддерживая особенные отношения с Российской Федерацией. Это один вариант.

Я оценивают его вероятность не больше, чем в 25%. Более вероятный вариант, условно говоря, стены когда разведены войска, есть демилитаризованная зона, возможно, с участием на границе нынешнего противостояния миротворцев. Дальше Донбасс и Луганск превращаются в непризнанную зону типа Абхазии, Осетии или Приднестровья, где на неопределенное время закрывается тема, нет войны, есть прагматичное сотрудничество с Украиной в интересах и тех, и других. Это позволяет избавиться от тех невероятных проблем, которые там есть», – заявил Погребинский.

Эксперт также считает, что на Донбассе вполне реально провести признанные ОБСЕ выборы, не выводя оттуда войска. Такой пример уже есть в истории с Северным Кипром.

«Есть много разговоров о том, как можно проводить выборы, не выведя оттуда, некоторые люди говорят, войска российские, без этого невозможно провести нормальные выборы, чтобы их признала ОБСЕ. Я натолкнулся на мысль, что у нас есть Кипр, где Северный Кипр – турецкий, где стоит официально большущая турецкая армия. В присутствии этих войск проводятся уже не одни выборы, которые признаются как легитимные, действительно представляющие интересы турецкой общины Кипра.

И все нормально, и Запад, и США – никто не возражает, что там есть турецкие войска и там можно провести выборы и считать, что те выборы, которые провели, даже когда речь идет именно о реальных войсках турецких. А не каких-то киприотах-сепаратистах, они проводят выборы и избирают себе руководителей. Эти руководители даже имеют совещательный голос в международных организациях, типа ОБСЕ.

Такое возможно и получается, что наш кризис – это чуть ли не уникальный кризис, при котором внешний мир не признает субъективность этой территории и людей. Они никто, «марионетки Москвы», поэтому мы с ними разговаривать не будем и так далее. Во всех прочих конфликтах, которые мы изучали, эти люди имеют представительство и с ними считаются как с представляющими общину соответствующую. Их можно считать нелегальными, но легитимными, которые признаются представителями этой общины», – резюмировал политолог.