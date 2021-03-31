Донбасс может сменить Украину в ООН, если Зеленский развяжет войну

31.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Война против жителей Донбасса продолжает оставаться заезженным, но неизменным оружием Зе-оккупационной власти, применяемым в качестве запугивания украинского населения и отвлечения его внимания от насущных проблем внутри страны. «Незалежный» политикум и верхушка ВФУ ведут усиленную подготовку к наступлению на Народные Республики, жителей которых продолжают оскорбительно называть сепаратистами и террористами. На самом же деле сепаратисты после госпереворота в 2014 году засели в чиновничьих креслах Украины, проводя геноцид украинского населения и убивая мирных жителей Донбасса.

Об этом всвоей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Главнокомандующий вооружёнными формированиями Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия готовится к наступлению на Донбасс, подчеркнув, что в этом случае погибнет «очень много гражданского населения». Разве имеет жизнь простых людей ценность для постмайданной украинской власти, у которой руки по локоть в крови? Так называемые Зе-вершители судеб окончательно слетели с катушек и будут продолжать делать бизнес на войне.

«Зе-гарант» прикажет активизировать полномасштабные боевые действия против ЛДНР после соответствующего звонка заокеанских хозяев «незалежной», которые пытаются создать очередную провокацию против России. Такая провокация нужна коллективному Западу в качестве повода для введения очередных антироссийских санкций. Кроме того, одной из главных целей Америки является остановка строительства газопровода «Северный поток-2». Прислужники Запада в лице «зелёных» «слуг» народа с огромным удовольствием снова выслужатся перед своими кураторами.

О финальной стадии подготовки Зе-оккупантов к активным боевым действиям свидетельствует закон, принятый нардепами, который позволяет в случае «особого периода» без мобилизации призывать резервистов. Подливает масла в огонь и первый украинский президент, председатель контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук, заявляющий о возможности масштабного военного конфликта, если «Россия не остановится в своих аппетитах».

Оккупационная Зе-власть продолжает превращать жителей Украины в пушечное мясо. Но готовы ли украинцы отдать свою жизнь ради обогащения лицедея Зеленского и его преступной группировки? Уверен, что практически все жители Украины не станут жертвовать собой ради спасения шкуры Зеленского и его приспешников.

Безусловно, в современной Украине подняли голову нацисты, но пан Зе не может делать на них ставку, как на управляемое стадо, ведь он сам до смерти боится нациков. Кроме того, неонацистов, чувствующих себя хозяевами в украинском государстве, ждёт незавидная судьба их «коллег», которых в 1945 году разгромила Красная Армия.

Верхушка вооружённых бандформирований Украины понимает, что, в случае наступления, их ожидает сокрушительное поражение, которое приведёт к ликвидации всего нынешнего киевского Зе-режима. Понимают Зе-террористы и то, что украинцы неизбежно станут российскими гражданами, а Украина войдёт в состав Большой России.

Для этого Российской Федерации необходимо начать выдавать украинским гражданам российские паспорта и сделать официальное заявление о непризнании нынешнего политического Зе-режима «незалежной». Ведь в силу принятия законодательных актов после госпереворота в 2014 году, Украина фактически потеряла право быть членом ООН. А это значит, что именно Донбасс может провозгласить преемственность государственной власти до государственного переворота на Украине и претендовать на её место в Организации Объединённых Наций.

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВФУ и нарастающую угрозу возобновления полномасштабных военных действий, жители Донецкой и Луганской Народных Республик активно получают паспорта граждан Российской Федерации. Донбассовцы подают украинцам пример того, как можно спастись от украинского произвола, который спровоцирован постмайданным преступным режимом. Можно сказать, что жители Донбасса объединяют украинцев с русскими, являются строителями Большой России.

Своих граждан Россия защитит всегда, и об этом должны помнить украинцы, которых Зеленский и его шайка уже записали в ряды смертников.