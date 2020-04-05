05.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Пропаганда, Украина
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Донбасс может стать прецедентом для остальных территорий – киевская пропагандистка




Министерство информационной политики Украины сообща с государством и топ-менеджментом украинских каналов должны удвоить ресурсы, вкладываемые в антироссийскую пропаганду.

Об этом в эфире канала «Общественное Крым» заявила киевская пропагандистка Янина Соколова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, наши люди в общей своей массе не знают собственную историю. Для них часто ценность Крыма – это ценность возможности отдыха там. Для львиной части людей это просто: у нас отобрали Крым – это у них отобрали отдых, к которому они привыкли, всё. Но для того, чтобы людям навеять другие ценности относительно аннексированной территории (это, кстати относится и к Донбассу), нужно людям растолковывать исторически, что это была за территория, почему эта территория и Донбасс является прецедентом, который может, не дай бог, распространиться и дальше на другие территории.

То есть людям надо рисовать перспективу и показывать ракурс в истории – как, почему, какие последствия и кто наш настоящий агрессор.

Этим должно заниматься министерство информационной политики сообща с государством и топ-менеджментом украинских каналов. Кстати, когда мы делали «Вечер» (медиапроект Соколовой – ред.) ещё на первых порах, он так выстрелил, я разговаривала с одним из чиновников, а тогда главой большого медиахолдинга центральных кнопок, он сказал: Янина, проект хороший, но мы же не министерство информационной политики, это их парафия, а у нас – бизнес, наша целевая аудитория – это женщина, она не поймёт, ей это неинтересно, тут нет никакого прикладного значения», – рассказала Соколова.

«То есть даже за время главенствования Зеленского я не увидела продуктов информационной составляющей, которые бы были антипропагандой и которые рассказывали бы людям, что, собственно, случилось с этими территориями, когда туда были завезены русские, как исторически они над этими территориями работали информационно – то есть, всего этого нет, люди пребывают в неведении. Это основная проблема, потому что люди просто не знают собственной истории, к сожалению.

И, честно говоря, если им будешь подавать это, не факт, что им это понравится и они не переключат на «Шоу экстрасенсов». Такая ментальная черта. Поэтому власть должна максимальным образом, просто вдвое больше ресурсов вкладывать в информационное просвещение наших граждан», – добавила пропагандистка.

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