Донбасс может выйти за рамки – президент РФ

15.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Украинская власть не заинтересована в обмене заложников и намеренно затягивает этот процесс, обвиняя задержанных в уголовных преступлениях.

Об этом на пресс-конференции в рамках Форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам российского лидера, пленные должны меняться по формуле «всех на всех».

«Правильная формула «всех на всех». Но, к сожалению, происходит нечто другое. Украинские власти объявляют часть людей, которые удерживаются в киевских тюрьмах, в различных учреждениях и просто без суда содержатся, их объявляют уголовными преступниками, которые подверглись процедуре уголовного преследования в рамках действующего на Украине закона. Они выводятся за рамки количества обмениваемых лиц. Вот и все.

Конечно, представители Донбасса с этим не согласны, они с таким же успехом могут провести через свои судебные процедуры кого угодно и тоже вывести их за рамки тех, кого нужно менять. В этом все и дело – у действующих сегодня киевских властей нет желания обменивать незаконно удерживаемых лиц», – заявил Путин.