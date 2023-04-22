«Донбасс на Ленина не обижается». Поклонница Ильича просит не винить его в кровопролитии

Владимира Ленина напрасно упрекают в том, что результатом его национальной политики стало нынешнее кровопролитие на Донбассе. Напротив, заставшие советское время помнят дружбу народов, которая стала залогом победы над Третьим Рейхом.

Об этом в авторской колонке рассуждает Ольга Воронова, член Общественной палаты РФ и Научного совета Российского военно-исторического общества.

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…22 апреля, я уверена, у большинства наших сограждан ассоциируется с Ленинским днем. Теплое отношение к Владимиру Ильичу присутствует у людей советского поколения на генетическом уровне. В этот день мне всегда вспоминаются есенинские строки о крестьянах родного села, задавших поэту вопрос с почти философским смыслом:

«Скажи, кто такое „Ленин“? Я тихо ответил: „Он – вы…“»

Сколько бы ни пытались в 90-е годы прозападные либерал-разрушители Советского государства, основанного им, вытравить образ Ленина из нашей национальной памяти, им это не удалось. Именно они были зачинателями первых «войн памяти» периода перестройки и постперестроечных лет, когда устроили настоящий «Ленинопад» на площадях российских городов и сёл. Многие памятники, к счастью, удалось отстоять общим – где тихим, где громким – народным сопротивлением.

И, если образ И.В. Сталина практически уже утвердился в современном общественном сознании с положительным знаком, с объективным признанием его выдающихся исторических заслуг в годы Великой Отечественной войны, то, например, ленинская киноклассика, созданная великими режиссерами и актерами («Ленин в 18-м», «Ленин в Октябре», «Шестое июля», «Сердце матери» и т.п.), уже более 30 лет лежит без движения под сукном. Попадаются на телеэкране периодически только исторические фальшивки, порой созданные весьма талантливыми мастерами. Видимо, кому-то очень хочется, чтобы подрастающее поколение даже облик Ленина забыло.

Такое выборочное отношение к нашей исторической памяти чревато паталогическим беспамятством и духовной амнезией, в которой мы так часто обвиняем наших противников за рубежом. А ведь всё начиналось с наших собственных так называемых «прорабов перестройки»…

Близится день Великой Победы 9 Мая. Неужели снова ленинский Мавзолей будет стыдливо и лицемерно прикрыт какой-то позорной попоной? Или по многочисленным просьбам уходящего поколения ветеранов, а также новых героев СВО, взойдет, наконец, на Мавзолей, как когда-то генералиссимус Сталин, наш сегодняшний бесстрашный Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин? Можно только представить, какой подъем вызовет в нашем народе этот его шаг!

Это общенациональное воодушевление на борьбу с мировым либерал-фашизмом так нужно нам сегодня, когда Специальная военная операция всё отчётливее приобретает черты новой народной, Отечественной и священной войны. В 1918 году, благодаря ленинскому гению и поддержавшему его народу, молодая Советская Россия выдержала натиск армий 14 государств-интервентов. Сегодня нам противостоят 50 стран-агрессоров из НАТО и их преданных вассалов. И нам вновь жизненно важен, в том числе военно-стратегический, опыт героической Ленинской гвардии.

Новый разворот к ленинскому наследию даже в геополитическом плане необходим сегодня и, безусловно, будет горячо поддержан нашими надежными союзниками в Китайской Народной Республике, не предавшей при всех испытаниях идеалы Ленина-Сталина, в родной нам Белоруссии, в странах Латинской Америки – Кубе, Венесуэле, Никарагуа, Бразилии, у руля которых – лево-патриотические силы, в том числе – убежденные марксисты-ленинцы.

В сегодняшнем противостоянии России с укрофашистским режимом попытка убедить наших врагов и друзей, что во всем виновата ленинская национальная политика, чуть ли не ставшая якобы «миной замедленного действия» в нынешней ситуации с Донбассом и Украиной, не находит особой поддержки у многих наших людей, за плечами которых – советский исторический опыт, опыт дружбы народов, победившей в Великой Отечественной войне могущественные силы Третьего Рейха.

Хочу подчеркнуть особо: много раз бывая после 2014 года на Донбассе, участвуя в дискуссиях на различных научных и общественных площадках, никогда не слышала там критики по адресу ленинского наследия. Там пямятники Ленину, в отличие от других украинских территорий, разрушению не подвергались. Напротив, такой опыт государственного строительства, как Донецко-Криворожская Республика, которому исполняется в этом году 105 лет, воспринимается и сегодня как образец грамотного исторического решения, без которого мы могли бы потерять Украину под натиском панской Польши и Германии уже в первые послереволюционные годы. Донбасс на Ленина не обижается!

Ленин не виноват в том, что 70 лет спустя к власти на Украине при явной и скрытой поддержке коллективного русофобского Запада пришла продажная политическая элита, предавшая забвению уникальный исторический опыт единого многонационального государства и братских уз с Россией.

Ленин, как мы знаем, нередко считал необходимым «посоветоваться с Марксом». Нам тоже пора по многим вопросам «посоветоваться с Лениным»; особенно – в столь назревшем вопросе о формировании нашей новой государственной идеологии и взять всё лучшее из бессмертных ленинских идей.

Поэтому – Ленин снова с нами!