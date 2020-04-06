Донбасс надеется вернуться в Россию без сценария «08.08.08»

06.04.2020, Киев, Михаил Рябов

Попытки впихнуть республики Донбасса в состав Украины вызовут вооруженное сопротивление участников ополчения ЛДНР.

«Да. Буду воевать. Что значит, интегрироваться в Украину? То есть мы должны сдать свои позиции? Поднять руки, сложить оружие в штабеля и запустить сюда украинцев? Конечно, мы будем воевать», – заявил экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский в интервью «Журналистской правде».

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Он полагает, что Минские соглашения – это уже «просто памятник истории, отображенный на бумаге».

«Все процессы протекают в направлении России. А если мы сейчас еще как подстегнем, ускорим, так сказать, паспортизацию… Вдруг к следующему году, глядишь, семьсот тире миллион там наберем жителей по двум территориям. Этот факт игнорировать не может уже даже Украина», – отметил Ходаковский.

«Вопрос только, чтоб мы не действовали или Россия не действовала против нас по той методологии, которая там применялась, например, в отношении Южной Осетии ноль восемь ноль восемь ноль восемь. То есть, дождались, пока там грузины перейдут уже к откровенной такой войне, а потом только отреагировали. Потому, что если у нас это произойдет, то потом, честно говоря, очень серьезные потери будут и восстановиться очень непросто будет в нашем капиталистическом мире», – сказал донецкий силовик.