«Донбасс нам не нужен, это троянский конь!» – бандеровец закатил истерику

26.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Необходимо все силы бросить на внутренние проблемы, тогда как на данный момент в Донбассе ничего нужного Украине нет, особенно это касается населения.

Об этом в интервью львовскому русофобу Остапу Дроздову заявил экс-депутат Верховной рады, член ВО «Свобода», неонацист Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сегодня на некоторых телеканалах, особенно пророссийских, которые, к сожалению, работают в украинском пространстве, меня спрашивают: что делать с Донбассом, как его немедленно возвращать? Я говорю: не нужно его возвращать, нужно заморозить ситуацию. «Так вы же торгуете территорией». Нет, не торгуем!

Друзья, мы не хотим сегодня играть по российскому сценарию. Нам не нужен троянский конь, их и так достаточно здесь, в Киеве. В виде каналов Медведчука, в виде пророссийских политиков, которые, кстати, занимают новые должности. Вы знаете, что у нас министр образования не просто плагиатор, а он апологет Табачника, который распространял Русский мир?» – убеждал Мирошниченко.

«Давайте возьмем Киево-Печерскую лавру, давайте посмотрим, сколько московских часовенок стоит по городу Киеву, абсолютно незаконно, но они существуют и туда ходят люди, а о чём им там говорят, и за кого они там молятся? Вот, с чем надо бороться», – рекомендовал нацист.

По его убеждению, необходимо все силы бросить на внутренние проблемы, тогда как на данный момент в Донбассе ничего нужного Украине нет.

«Что мы потеряли? Люди с проукраинскими взглядами, которые там были, они живут тут, они переехали, они успели интегрироваться как-то, они успели найти себе работу. Кому не нравилась Украина, уехал куда-то в другое место. Что мы потеряли на части оккупированного Донбасса? Бездонное дно, куда шли деньги бюджета. Потому что в противовес тому, что Донбасс кормил всю Украину, Украина кормила тот Донбасс. И нам это не нужно.

Представим, вернулся этот Донбасс. Вы готовы восстанавливать инфраструктуру, уничтоженную РФ, с, безусловно, сомнительной перспективой, что она начнет работать на Украину? Я не готов», – объяснил Мирошниченко.

«Потом, когда мы тут всё наладим, можно подумать о том, как вернуть территории Донбасса, если они нам будут нужны. Люди нам точно, которые там живут, в большинстве своём не нужны. И это непопулярный тезис, который не произносят политики, однако я точно знаю, что проукраинские политики это понимают», – подытожил тягнибоковец.