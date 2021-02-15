«Донбасс нас убивал!» – истерика заукра на российском ТВ

15.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После семи лет войны и отказа от украинизации Донбасс не заслуживает быть Украиной и не должен ею быть.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков, депутат объединенной территориальной общины Николаевской области Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально недавно Ермак говорит «Мы пока не будем рассматривать вопрос Донбасса на референдуме», но уже выводит эту тему на повестку дня…На вопрос предполагаемого референдума или дискуссии будет выставлен вопрос: «Уважаемые украинцы, вон, у нас есть уже враждебный Донбасс, есть постоянные гробы, смерть, война. Либо мы их как-то отсекаем или деактуализируем, или же мы должны будем вкладывать минимум, по подсчётам Резника, 22 миллиарда долларов».

Спросите у гражданина Украины, у меня даже как у местного депутата, согласен ли ты урезать субвенцию на местах, чтобы Донбасс, видите ли, восстанавливать? А я вам отвечу: нет! Потому что столько лет войны – за что их восстанавливать? За то, что убивали? Они уже не заслуживают быть Украиной, да и быть ей не должны», – заявил Белов.

«Мне это нравится «быть Украиной надо заслужить», – оценил телеведущий и журналист Владимир Соловьёв. – А кто заслужил быть нацистской Украиной, окромя ряда бандеровцев?»

«Исходя из вашей логики, народ Украины заслужил семь лет дикого падения уровня жизни, колоссального ограбления, бешеных долгов, разрушения инфраструктуры и вымирания. Какой это образ будущего, в который вы зовёте людей?

Они должны заслужить быть людьми, которым запрещено говорить на родном для многих из них языке, которым запрещено иметь своё мнение, хорошее образование, медицину, которые не могут получить ничего, которые обречены на нищету и вымирание. Это надо заслужить? Надо заслужить драить туалеты в Польше?…Надо заслужить быть нищими, несчастными, оскорблёнными, униженными людьми?» – удивился журналист.

«Нет. Суверенным государством, а не ОРДЛО», – с пафосом ответил Белов.

«А какое вы имеете отношение к суверенному государству? Вами управляет, даже не семь послов, а непонятно кто в администрации президента США. Вам говорят, кого назначить, какие структуры убрать, у вас нет собственной внешней и внутренней политики, вы неспособны сделать ничего!» – сказал Соловьёв.