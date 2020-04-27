Донбасс нашел союзников в тылу у Трампа

27.04.2020, Донецк, Михаил Рябов

Анонсированное ранее проведение форума антиглобалистов в Донецке из-за закрытия границ в условиях пандемии коронавируса пройдет в формате видеоконференции.

Об этом рассказывает известный военкор Семен Пегов, отмечая, что первоначально «подготовка к этому мероприятию шла фактически в полусекретной атмосфере», поскольку «Украина заранее могла инициировать различного рода препятствия – через своих союзников в США и Евросоюзе – для прибытия в ДНР лидеров различных антиглобалистских движений и организаций».

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«Первый этап переговоров прошёл на минувшей неделе. По информации, полученной от источников, близких к руководству ДНР, в онлайн-встрече уже приняли участие представители как минимум шести антиглобалистских организаций, среди которых United National Antiwar Coalition — американское общественное движение, выступающее против военной политики и вмешательства США в дела стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной Европы. Представлен был и африканский континент, и ирландцы, были также спикеры от других европейских стран, в частности, Финляндии. Кроме того, на этой неделе к онлайн-конференции присоединятся каталонцы и пуэрториканцы», – пишет Пегов на портале RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Джо Ломбардо, представитель американской UNAC, объяснил свои мотивы участия в конференции, инициированной ДНР.

«Силы, правящие в Соединённых Штатах Америки, слишком увлеклась сохранением доминирующей роли в мировой политике, при этом совершенно не стремятся к тому, чтобы снова сделать Америку великой. Великой, прежде всего, в том, чтобы страна заботилась о своих гражданах. Дух армии падает, граждане Штатов не обеспечены нормальной медициной, которая не может сегодня эффективно противостоять пандемии коронавируса. Но в тоже время на международной арене США выступают с агрессивной политикой. Военные манёвры на границе с Российской Федерацией, войны по всему миру. Но эта агрессия отнюдь не направлена на защиту своих же граждан», – сказал Ломбардо.

«Вопреки скептическим оценкам деятельности ДНР на международной арене, Донецк довольно успешно пытается найти собственное место в международной политике и, что самое главное, так или иначе, находит его», – объясняет Семен Пегов важность проведения конференции антиглобалистов, пусть пока что и в виртуальном формате.