Донбасс научит всю Россию «Родину любить» – Осташко

Сбежавших от мобилизации граждан нужно навсегда отлучить от «государственного вымени». Будущее страны, нового российского общества, будут формировать те, кто сейчас воюет на Донбассе и в тылу делает все для победы.

Такое мнение на «Первом Севастопольском» высказал телеведущий, главный редактор канала «Политическая Россия» Руслан Осташко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, мы порой преувеличиваем количество людей, которые уехали за границу, пытаясь сбежать от мобилизации, и не факт, что их бы это коснулось. Всегда хочется добавить, чтобы зрители не считали это массовым явлением – мы просто высмеиваем тех людей, которые считали себя совестью, креативом нации, ее элитой. А мобилизация все расставила на свои места. Я спросил бойца батальона «Спарта» на Донбассе, что бы он сказал таким людям, и он ответил кратко: «не возвращайтесь». Вот если сделали свой выбор, делайте его до конца, – подчеркнул Осташко. – Благодаря новым регионам Российской Федерации мы получим качественно новых русских людей. Тех людей, которые еще всю Россию научат Родину любить. Я это говорил в 2014 году в отношении жителей Севастополя и сейчас готов повторить в отношении Донбасса – за этими регионами будущее нашей страны. Эти люди дадут ту волну патриотизма, плюс те, кто вместе с нами борются на полях сражений, на полях информационного фронта – это будущее нашей страны, которую мы построим».

Говоря о том, нужны ли России такие люди-нацпредатели, и как к ним относиться с учётом того, что среди них много публичных персон, актёров, писателей, певцов, которые влияют на большую аудиторию, являются примером для подражания, Осташко заметил, что меру ответственности для них определяет закон, а общество отрегулирует их популярность и заработки.

«В интернете активно продвигает идею лишения гражданства Российской Федерации тех людей, которые проявили такую позицию. Я не сторонник этой идеи, потому что она очень плохо реализуется – кто будет оценивать, кого лишать гражданства, кого не лишать? Я сторонник законности. У нас есть закон о мобилизации, и если человек получил повестку, уклонился от явки в военкомат, за это должна быть, в том числе уголовная ответственность. Что позволит нам очистить наше общество – это принятие закона о том, что люди, которые попали под статью за уклонение от мобилизации, должны лишаться права занимать государственные должности, руководить проектами на творческих должностях, где есть бюджет. Просто лишить их «государственного вымени», как они между собой его называют. Все остальное общество самоурегулирует – концерты многих исполнителей, которые пытаются вернуться в Россию, мягко говоря проходят без аншлагов, и это самая мягкая оценка, – отметил телеведущий. – Сейчас нужно не дать возможности вернуться через несколько лет в надежде, что все позабудется, в надежде найти себя в новом обществе. Нам нужно быть строгими и последовательными, и строгость закона должна быть обязательна для всех, вне зависимости от того – заслуженный или народный артист, или просто проходимец. Государство должно настойчиво требовать равенства закона для всех. К сожалению, в нашем обществе так бывает, что для кого-то закон ровнее».