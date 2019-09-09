Донбасс навсегда потерян для Украины

09.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Если бы Россия включила ДНР и ЛНР в свой состав по примеру Крыма, то война на Донбассе могла бы закончиться уже на следующий день.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня восток Украины потерян для Украины, это однозначно. Вопрос их окончательного отделения в том или ином виде – это только вопрос времени. Мне хочется, чтобы это произошло быстрее, потому что чем быстрее это произойдет, тем быстрее удастся остановить эту войну. До тех пор, пока мы будем мусолить эту жвачку и говорить о том, что это районы Украины, все это, в том числе и на Западе, съедается эта жвачка.

Как только это станут полноценные республики или полноценные страны, или, может быть, полноценные части России, тем быстрее это остановится. Как не вспомнить Владимира Вольфовича Жириновского – он тысячу раз прав. Если бы Россия признала эти республики своими, то война завтра бы уже остановилась», – заявил Сосновский.