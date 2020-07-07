Донбасс навсегда прощается с Украиной

07.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Жители Донбасса никогда не поверят Киеву и не поступятся тем путем развития, который они выбрали в 2014 году.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников снисходительно заявил, что у Украины нет претензий к большинству жителей Донбасса, получивших российские паспорта. По его словам, в режиме переходного правосудия они будут рассматриваться как заложники, а получение гражданства РФ – как способ выживания.

Действительно, для граждан ДНР и ЛНР паспорта России стали тем гуманитарным спасательным кругом, который позволил решить ряд проблем, связанных с ущемлением их прав и свобод. Вот только, что стало причиной этих ограничений и кто «взял в заложники» миллионы людей – украинский политик недоговаривает», – заявил Муратов.

Он подчеркнул, что к текущему положению дел привела вооруженная агрессия, развязанная против несогласных с госпереворотом в Киеве, финансовая, экономическая и транспортная блокады со стороны Украины, а также откровенный саботаж процесса мирного урегулирования.

«Вместо того, чтобы в очередной раз муссировать вопросы «переходного правосудия», «реинтеграции» и «фильтрационных мероприятий», представителям команды Зеленского следовало бы понять, что жители Донбасса никогда вновь не поверят Киеву и не поступятся тем путем развития в единой семье братских народов Русского мира, который добровольно выбрали для себя. Наш выбор – Россия! И любая подобная риторика украинских политиков только укрепляет в его правильности», – резюмировал Муратов.