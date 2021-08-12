«Донбасс не хочет голосовать за неполноценных «слуг» – Москаль

12.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть провоцирует обстрелы на Донбассе, чтобы аргументировать запрет выборов на прифронтовой территории и не допустить победы оппозиции.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Москаля, так было сделано во время местных выборов в 2020 году.

«Почему запретили выборы на Донбассе – в Луганской и Донецкой области на подконтрольной Украине территории? Потому что никто уже не хотел за «слуг» голосовать. Там две партии – ОПЗЖ и «Шарий». Значит, не допустить людей, сказать: «Стреляйте». Когда в Северодонецке стреляли? Никогда не было там. Нет, запретили, в Лисичанске запретили, забыли про Рубежное. Кто выиграл? ОПЗЖ и Шарий. Если люди не хотят голосовать за этих неполноценных «слуг», значит, что нужно? Не допустить людей к избирательным участкам и тому подобное», – завил Москаль.