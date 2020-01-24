Донбасс не позволит Украине переписать Минские соглашения

24.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе хотят переписать Минские соглашения так, чтобы убрать из них невыгодные для Киева пункты.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Представитель Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что Киев будет настаивать на пересмотре Минских соглашений. В частности, их выполнение предлагается свести к формуле, которая будет включать всего пять пунктов: разоружение вооруженных подразделений ДНР и ЛНР с их последующим выводом с территории Донбасса, установление режима тишины и украинского контроля над границей, а также проведение местных выборов.

Как видим, Киев предлагает исключить все пункты политического блока Минских договоренностей, которые призваны обеспечить гарантии для участников конфликта. Понятно, что это приведет к последующим фильтрационным мероприятиям, депортации и преследованию жителей Республик Донбасса. Подобные сценарии уже активно прорабатываются СНБО Украины, неприкрыто цинично об этом заявляют политики и должностные лица, а праворадикалы готовятся к насильственной «реинтеграции» – геноциду местного населения», – отметил Муратов.

Он выразил уверенность, что ни республики Донбасса, ни лидеры других стран-участников переговорного процесса не позволят Украине переписать соглашения на свой лад.

«Возникают сомнения в адекватности президента Зеленского и его команды, если они всерьез рассматривают возможность, что Донецкая и Луганская Народные Республики допустят это. Защитники Донбасса с оружием в руках отстояли право самостоятельно определять свое будущее и, если понадобится, вновь напомнят Киеву, в каких унизительных условиях крупных военных поражений Украина была принуждена к подписанию Минских соглашений.

Их безальтернативность для установления мира и цивилизованного урегулирования конфликта своими подписями подтвердили лидеры стран «нормандской четверки» в ходе саммита в Париже, в том числе и президент Зеленский. Необходимость выполнения Минских договоренностей закреплена в резолюции Совета Безопасности ООН.

Международной общественности очевидно, что любая попытка их ревизии вернет переговорный процесс к линии старта, отбросив на годы назад.

Поэтому Киеву следует прекратить спекулировать на данной теме, а приступить к последовательному выполнению Минских соглашений в том виде, в котором они заключены. Иного пути нет», – резюмировал политик.