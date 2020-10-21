Донбасс не прошёл либеральную цензуру в фильме о Докторе Лизе

29.10.2020, Москва, Платон Беседин

Елизавета Глинка – она же Доктор Лиза – человек практически безупречной репутации. Не так много людей, которые вызывали бы в сердцах тысяч (и данная патетика тут уместна) единственно добрый отклик. Она воплотила в себе поистине христианские добродетели, заключённые в простых истинах: «Возлюби ближнего как самого себя» и «Бог есть любовь». Да, не без греха была Елизавета Глинка, но это тот случай, когда говорить о негативе, нет никакого смысла.

Потому, когда Доктор Лиза погибла по дороге на военную базу Хмеймим, многие люди были шокированы и откровенно раздавлены. Так бывает исключительно с народно любимыми героями. Акцент – на последнем слове.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но при этом как-то совсем забылось, что происходило с Доктором Лизы в последние годы перед смертью. А тогда её разрывали, точно на дыбе, патриоты и либералы (при всей условности данных категорий). Критиковали Елизавету с двух сторон. Патриотам не нравилось, что Доктор Лиза излишне свободолюбива и позволяет себе критику. А вот либералам особенно не нравилось, что Глинка помогала людям Донбасса, сделав, по сути, однозначный выбор.

Собственно, это ключевой момент. Конфликт в Донбассе стал, пожалуй, главной разделительной чертой за последние годы. Как и Крым. Но в случае полуострова всё произошло бескровно и однозначно. А потому многие публичные люди без всякой на то опаски помчали в Крым. Более того, некоторые на том откровенно пиарились.

С Донбассом – всё иначе. Там война. Там кровь. Там не Россия, а Народные Республики. Ехать туда не спешат. А вот Доктор Лиза не побоялась. И, уж простите за это слово, не постеснялась. И моментально стала окончательно своей для миллионов русских людей.

Почему я вспоминаю об этом сейчас? Потому что нам представили байопик «Доктор Лиза». В роли отважной и добросердечной женщины – Чулпан Хаматова. Выбор это довольно-таки однозначный. Чулпан не только возглавляет благотворительный фонд, но и идеально подходит на данную роль. Без вопросов, но!

К сожалению, Хаматова в последние годы прославилась откровенно печальными историями. Ну, вроде заявлений о глупых русских людях, славицами в адрес Горбачёва и нападками на советское прошлое. Да и роли её в лживом кошмаре «Зулейха открывает глаза» и театральной дичи под названием «Голая пионерка», к сожалению, не оставляют пространства для трактовок. Хаматова чересчур увлеклась политикой и идеологией. Опасного свойства.

И вот тут не стоит удивляться, что в ленте «Доктор Лиза» нет ни слова о том, как Глинка отважно помогала Донбассу. Да, можно найти оправдание: мол, там же всего один день из московской жизни. Ну и? Обмолвиться тоже нельзя было, да? Я ведь не случайно написал – «ни слова». Уверен, намеренно замолчали.

А для чего? Да потому что не должен знать рядовой зритель о том, как прекрасная женщина помогала людям Донбасса. Без этого обойдёмся. И затем добавим ещё новых историй. В каком духе? Да по старой методичке – «так жить нельзя», «светлые люди в тёмной стороне». Это своего рода вербовка героев – уже отошедших на тот свет – в свой лагерь. В данном случае – в либеральный.

Как бы на это отреагировала сама Елизавета Глинка? Не стану домысливать за неё. Лишь напомню. Она помогала Донбассу при жизни. А погибла Доктор Лиза над Чёрным морем тогда, когда вместе с Академическим ансамблем имени Александрова летела на российскую базу в Хмеймим. Тогда, когда шла бойня в Сирии.

Ещё есть вопросы? Вот-вот.